L’ultima politica educativa dell'India ha riacceso un dibattito di lunga data sulla lingua e sull’amministrazione, con una forte opposizione dallo stato meridionale del Tamil Nadu, che considera l'iniziativa come un'imposizione dell'hindi.

La controversia solleva questioni più ampie sul multilinguismo, il federalismo e l'identità nazionale in una democrazia così diversificata.

Tutto è iniziato il mese scorso, quando il Consiglio Centrale per l’Istruzione Secondaria (CBSE) ha condiviso una bozza di politica che proponeva di tenere due esami finali della decima classe all'anno a partire dal 2025-26. Questo ha sollevato diverse domande riguardo alle materie linguistiche. Secondo la bozza del CBSE, ci sarebbe stato un cambiamento nelle materie linguistiche degli esami di decima classe rispetto al curriculum esistente per il 2024-25, come indicato sul sito ufficiale del CBSE.

Nella bozza della politica per la classe decima l'inglese e l'hindi sono stati suggeriti come prima e seconda lingua tra i gruppi di materie, mentre le altre lingue regionali e straniere sono state incluse nel gruppo delle lingue regionali e straniere.

Contesto storico: la diversità linguistica dell'India

L'India ospita oltre 1.300 lingue, di cui 22 sono ufficialmente riconosciute dalla Costituzione. Sebbene l'hindi sia la lingua più parlata, è madrelingua solo per circa il 44% degli indiani.

Il Tamil Nadu, lo stato più meridionale dell'India, ha resistito a lungo agli sforzi per promuovere l'hindi a livello nazionale, considerandolo una minaccia al suo patrimonio linguistico dravidico. La resistenza risale agli anni '60, quando proteste diffuse in Tamil Nadu costrinsero il governo indiano ad adottare una politica che garantisse il continuo dell’inglese, insieme all'hindi, come lingue ufficiali. Questo compromesso è stato in gran parte mantenuto per decenni, ma le nuove iniziative governative hanno riacceso le tensioni.

Controversia attuale: NEP 2020 e lingua

Il dibattito è riemerso con la Politica Nazionale sull'Istruzione 2020 (NEP 2020) e una recente direttiva governativa che richiede che i finanziamenti centrali per i progetti educativi diano priorità alle istituzioni in lingua hindi.

Il Ministro Capo del Tamil Nadu, MK Stalin, si è opposto a questa mossa, sostenendo che compromette i diritti degli stati non di lingua hindi.

Il governo centrale, guidato dal Bharatiya Janata Party (BJP), sostiene che promuovere l'hindi favorisca l'unità nazionale e migliori le prospettive lavorative. I critici, tuttavia, affermano che ciò svantaggia i non parlanti hindi, in particolare nei lavori governativi federali e nell'istruzione superiore.

Il Tamil Nadu ha accusato il governo federale di trattenere 247 milioni di dollari in fondi per l'istruzione a causa del suo rifiuto di attuare la Politica Nazionale sull'Istruzione (NEP) 2020. Il Ministro Capo MK Stalin ha esortato il Primo Ministro Narendra Modi a rilasciare i fondi, affermando: “Il Tamil Nadu non sarà ricattato per arrendersi.”

All'inizio di questa settimana, la controversia è accelerata in parlamento quando il Ministro dell'Istruzione dell'Unione, Dharmendra Pradhan, ha accusato il partito di Stalin, il Dravida Munnetra Kazhagam (DMK), di “creare disordini” e di essere “antidemocratico e incivile,” provocando proteste dal partito al governo in Tamil Nadu.

Una questione di federalismo e identità

Al centro della questione c'è il federalismo, ovvero l'equilibrio tra l’autorità centrale e l’autonomia statale in India. L'opposizione del Tamil Nadu è radicata nella paura di una dominazione linguistica e culturale, richiamando preoccupazioni simili in altre democrazie multilingue come il Canada (francese contro inglese) e il Belgio (olandese contro francese).

La resistenza del Tamil Nadu all'hindi risale al 1937, quando proteste guidate dal riformatore sociale Periyar costrinsero il governo della Presidenza di Madras ad abbandonare l'hindi obbligatorio nelle scuole. Il movimento anti-hindi si intensificò nel 1965, ponendo fine al dominio del Congresso nello stato e consolidando la rigorosa politica delle due lingue del Tamil Nadu – tamil e inglese – a differenza della formula delle tre lingue seguita altrove in India.

Il dibattito è riemerso con la Politica Nazionale sull'Istruzione (NEP) 2020, che raccomanda tre lingue, inclusi due “lingue native dell'India.” Il Ministro Capo MK Stalin sostiene che ciò porterà all'imposizione dell'hindi, rafforzando l'opposizione del Tamil Nadu.

L'esperto di istruzione Dott. V Niranjanaradhya osserva che mentre gli stati dell'India meridionale hanno seguito la formula delle tre lingue – incluso l'hindi – il Nord dell'India ha in gran parte ignorato il suo obbligo di apprendere una lingua dell'India meridionale, rendendo la politica “un fallimento.” L’esperto avverte: “Il mondo si sta muovendo verso il multilinguismo, ma qui stiamo ancora imponendo una lingua unica.”

Il Tamil Nadu teme che la politica possa favorire gli stati di lingua hindi, approfondendo le disuguaglianze. Il dibattito riflette non solo preoccupazioni educative ma anche ansie più ampie sulla centralizzazione rispetto all'autonomia regionale.

Confronti globali: politiche linguistiche ed educative

Le sfide linguistiche dell'India riflettono i dibattiti in altre nazioni multilingue. In Canada, il Quebec ha difeso strenuamente il francese contro il dominio dell'inglese. In Svizzera, quattro lingue ufficiali coesistono attraverso politiche federali attente che evitano di privilegiare una lingua rispetto alle altre.

La sfida dell'India è unica per la sua scala, ma il principio sottostante rimane: come può una nazione multilingue garantire un'istruzione e un’amministrazione eque senza marginalizzare alcun gruppo?

Un rapporto dell'UNESCO evidenzia l'importanza dell'istruzione multilingue, affermando che “i bambini apprendono meglio nella loro lingua madre.” Politiche che favoriscono una lingua rispetto alle altre potrebbero ostacolare i risultati di apprendimento e limitare le opportunità per milioni di studenti.

Cosa succederà?

Con il Tamil Nadu a guidare la resistenza linguistica in India, il dibattito è tutt'altro che concluso. Il governo centrale potrebbe dover ripensare il suo approccio per garantire equità educativa tra le regioni linguistiche. La questione principale rimane: l'India può bilanciare la coesione nazionale con la sua ricca diversità linguistica?

Per ora, questa situazione di stallo mette in evidenza una questione fondamentale affrontata da tutte le società multilingue: come accogliere la pluralità linguistica senza diluire l'identità nazionale.