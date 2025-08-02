POLITICA
Trump cerca di licenziare il funzionario responsabile dei dati sull'occupazione negli Stati Uniti
Nuovi dati sull'occupazione mostrano un netto rallentamento nelle assunzioni, che secondo gli economisti è alimentato da dazi e restrizioni sull'immigrazione.
Trump promised a tariff shake-up for Friday but signed an order delaying it a week, sparking confusion for businesses and global markets. / Reuters
2 agosto 2025

Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha richiesto il licenziamento del capo dell'agenzia che produce i dati mensili sull'occupazione, dopo che un rapporto ha mostrato un rallentamento delle assunzioni a luglio e cifre molto più deboli per maggio e giugno rispetto a quanto precedentemente riportato.

Trump, in un post sulla sua piattaforma social, ha accusato che i dati siano stati manipolati per ragioni politiche e ha dichiarato che Erika McEntarfer, direttrice del Bureau of Labor Statistics, nominata dall'ex presidente Joe Biden, dovrebbe essere rimossa dall'incarico.

“Ho ordinato al mio team di licenziare immediatamente questa nomina politica di Biden,” ha scritto Trump su Truth Social. “Sarà sostituita con qualcuno molto più competente e qualificato.”

Economisti avvertono delle conseguenze della guerra commerciale

Il rapporto sull'occupazione di venerdì ha mostrato che solo 73.000 posti di lavoro sono stati aggiunti il mese scorso e che sono stati creati 258.000 posti di lavoro in meno a maggio e giugno rispetto alle stime precedenti.

“Sembra che sia in corso un notevole deterioramento delle condizioni del mercato del lavoro negli Stati Uniti,” ha dichiarato Scott Anderson, capo economista statunitense presso BMO Capital Markets.

“Lo prevedevamo da quando è scoppiata la guerra commerciale questa primavera e sono state introdotte restrizioni più severe sull'immigrazione. Complessivamente, questo rapporto evidenzia il rischio di un atterraggio più duro per il mercato del lavoro.”

Gli economisti hanno avvertito che il conflitto con ogni partner commerciale degli Stati Uniti avrebbe iniziato a manifestarsi quest'estate, e il rapporto sull'occupazione di venerdì sembra confermare questa previsione.

“Siamo finalmente nell'occhio del ciclone,” ha detto Daniel Zhao, capo economista di Glassdoor. “Dopo mesi di segnali di avvertimento, il rapporto sull'occupazione di luglio conferma che il rallentamento non è solo in arrivo — è già qui.”

Restrizioni sull'immigrazione aggravano le difficoltà del mercato del lavoro

Gli esperti ritengono che la riduzione dell'immigrazione stia anche limitando l'offerta di lavoratori disponibili, il che probabilmente manterrà basse le assunzioni nei prossimi mesi.

“A causa della politica sull'immigrazione, la crescita dell'offerta di lavoro si è quasi fermata,” ha affermato Guy Berger, senior fellow presso il Burning Glass Institute, che studia le tendenze occupazionali.

“Quindi avremo una crescita occupazionale molto debole. E sembriamo sempre più simili all'Europa meridionale o al Giappone.”

Tuttavia, con meno lavoratori disponibili, l'economia non ha bisogno di generare molti posti di lavoro per assorbire i disoccupati. Questo potrebbe impedire un aumento del tasso di disoccupazione, ha aggiunto Berger.

Da dove è iniziato tutto?

Trump ha abbandonato decenni di sforzi statunitensi per abbassare le barriere commerciali a livello globale, imponendo invece pesanti tasse sulle importazioni — dazi — su prodotti provenienti da quasi ogni paese del mondo.

Crede che i dazi riporteranno la produzione negli Stati Uniti e genereranno entrate per finanziare i massicci tagli fiscali che ha firmato il 4 luglio.

Ma gli economisti tradizionali hanno avvertito che il costo dei dazi sarà trasferito agli americani, sia alle imprese che alle famiglie.

Sembra che ciò sia già iniziato. Le fabbriche hanno tagliato 11.000 posti di lavoro il mese scorso dopo averne eliminati 15.000 a giugno e 11.000 a maggio.

La situazione attuale rappresenta un'inversione netta rispetto al boom delle assunzioni di soli tre anni fa, quando i datori di lavoro disperati offrivano bonus di assunzione e introducevano vantaggi come il venerdì libero, benefici per la fertilità e persino assicurazioni per animali domestici per reclutare e trattenere i lavoratori.

Il tasso di persone che lasciano il proprio lavoro — un segnale della loro fiducia nel trovare qualcosa di meglio — è diminuito rispetto ai livelli record del 2021 e 2022 ed è ora più debole rispetto a prima della pandemia.

