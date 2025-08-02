Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha richiesto il licenziamento del capo dell'agenzia che produce i dati mensili sull'occupazione, dopo che un rapporto ha mostrato un rallentamento delle assunzioni a luglio e cifre molto più deboli per maggio e giugno rispetto a quanto precedentemente riportato.

Trump, in un post sulla sua piattaforma social, ha accusato che i dati siano stati manipolati per ragioni politiche e ha dichiarato che Erika McEntarfer, direttrice del Bureau of Labor Statistics, nominata dall'ex presidente Joe Biden, dovrebbe essere rimossa dall'incarico.

“Ho ordinato al mio team di licenziare immediatamente questa nomina politica di Biden,” ha scritto Trump su Truth Social. “Sarà sostituita con qualcuno molto più competente e qualificato.”

Economisti avvertono delle conseguenze della guerra commerciale

Il rapporto sull'occupazione di venerdì ha mostrato che solo 73.000 posti di lavoro sono stati aggiunti il mese scorso e che sono stati creati 258.000 posti di lavoro in meno a maggio e giugno rispetto alle stime precedenti.

“Sembra che sia in corso un notevole deterioramento delle condizioni del mercato del lavoro negli Stati Uniti,” ha dichiarato Scott Anderson, capo economista statunitense presso BMO Capital Markets.

“Lo prevedevamo da quando è scoppiata la guerra commerciale questa primavera e sono state introdotte restrizioni più severe sull'immigrazione. Complessivamente, questo rapporto evidenzia il rischio di un atterraggio più duro per il mercato del lavoro.”

Gli economisti hanno avvertito che il conflitto con ogni partner commerciale degli Stati Uniti avrebbe iniziato a manifestarsi quest'estate, e il rapporto sull'occupazione di venerdì sembra confermare questa previsione.

“Siamo finalmente nell'occhio del ciclone,” ha detto Daniel Zhao, capo economista di Glassdoor. “Dopo mesi di segnali di avvertimento, il rapporto sull'occupazione di luglio conferma che il rallentamento non è solo in arrivo — è già qui.”

Restrizioni sull'immigrazione aggravano le difficoltà del mercato del lavoro

Gli esperti ritengono che la riduzione dell'immigrazione stia anche limitando l'offerta di lavoratori disponibili, il che probabilmente manterrà basse le assunzioni nei prossimi mesi.