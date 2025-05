Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha sottolineato questa settimana l'importanza dei colloqui di pace tra Russia e Ucraina che si terranno in Türkiye, aggiungendo che "potrebbero emergere sviluppi positivi".

Durante una conferenza stampa, Trump ha affermato: "L'incontro di giovedì tra Russia e Ucraina è molto importante". Ha anche dichiarato di essersi impegnato fortemente affinché questo incontro avesse luogo.

Esprimendo ottimismo riguardo all'esito dei colloqui, Trump ha detto: "Penso che da questo incontro possano emergere sviluppi positivi".

Trump ha esortato a "non sottovalutare" l'incontro di giovedì e ha elogiato il Presidente Recep Tayyip Erdoğan definendolo un “padrone di casa straordinario”.

"Giovedì non so dove sarò esattamente. Saremo da qualche parte in Medio Oriente, ma se riuscissi a organizzarmi, potrei volare lì (a İstanbul)", ha aggiunto.

Sottolineando il costo umano "spietato" del conflitto in corso, Trump lo ha descritto come "un tipo di guerra completamente nuova".

Lanciando un appello per porre fine al "terribile bagno di sangue" in Ucraina, ha detto che le persone stanno morendo "in un modo che non si vedeva dalla Seconda Guerra Mondiale".

I colloqui di pace sono previsti a Istanbul. Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che Mosca ha accettato la proposta di riprendere i negoziati di pace dopo una lunga pausa.

Il Presidente Erdoğan ha accolto con favore il ritorno della Russia al tavolo dei negoziati, con il sostegno del Presidente russo Vladimir Putin, riprendendo da dove si era interrotto il processo a Istanbul nel marzo 2022, e ha riaffermato l'impegno della Türkiye negli sforzi di pace.