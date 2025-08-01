I parlamentari di El Salvador hanno approvato una riforma costituzionale che elimina i limiti di mandato presidenziale e consente all’attuale leader, Nayib Bukele, sostenuta da un’ampia maggioranza parlamentare, di candidarsi a tempo indeterminato.

La riforma è stata approvata giovedì con 57 voti a favore e 3 contrari. Essa include anche disposizioni che estendono il mandato presidenziale da cinque a sei anni. La proposta di modifica di cinque articoli della Costituzione è stata presentata dalla deputata Ana Figueroa del partito Nuevas Ideas.

La proposta prevedeva inoltre l’eliminazione del ballottaggio tra i due candidati più votati al primo turno. Grazie alla schiacciante maggioranza di cui dispone in Parlamento, il partito Nuevas Ideas e i suoi alleati hanno approvato rapidamente tali modifiche.

Bukele è stato rieletto con un ampio margine lo scorso anno, nonostante il divieto costituzionale allora in vigore. Ciò è avvenuto dopo che, nel 2021, i giudici della Corte Suprema, nominati dal suo partito, avevano stabilito che il presidente potesse candidarsi per un secondo mandato quinquennale consecutivo.

La lotta contro le gang

Nel suo intervento di giovedì, la deputata Figueroa ha sostenuto che i deputati federali e i sindaci avevano già la possibilità di essere rieletti senza limiti.