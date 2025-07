L'Iran ha respinto le critiche di Gran Bretagna, Francia e Germania riguardo a quelle che le potenze europee hanno descritto come “minacce” rivolte al Direttore Generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA), Rafael Grossi.

I tre Paesi hanno rilasciato una dichiarazione congiunta lunedì, esortando Teheran a garantire la sicurezza del personale dell'AIEA e a riprendere piena cooperazione con l'agenzia nucleare delle Nazioni Unite.

“Invitiamo le autorità iraniane a non intraprendere alcuna azione che interrompa la cooperazione con l'AIEA,” si legge nella dichiarazione congiunta.

“Esortiamo l'Iran a riprendere immediatamente una piena cooperazione in linea con i suoi obblighi legalmente vincolanti e a prendere tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza del personale dell'AIEA.”

La natura della presunta 'minaccia' non è stata spiegata.

Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baghaei, ha respinto l'appello, sostenendo che le aspettative dell'Occidente fossero irrealistiche alla luce dei recenti attacchi di Israele e degli Stati Uniti contro le strutture nucleari iraniane.

“Come possono aspettarsi che garantiamo la sicurezza degli ispettori dell'agenzia quando le strutture nucleari pacifiche dell'Iran sono state attaccate pochi giorni fa?” ha dichiarato Baghaei durante una conferenza stampa a Teheran.

Voto dell'AIEA e nuova legge iraniana approfondiscono il divario

Le tensioni tra l'Iran e l'agenzia nucleare delle Nazioni Unite sono aumentate da quando il consiglio dell'AIEA ha votato all'inizio di questo mese per dichiarare l'Iran in violazione dei suoi obblighi ai sensi del Trattato di Non Proliferazione Nucleare (TNP).

I funzionari iraniani hanno collegato questa risoluzione alla giustificazione per gli attacchi guidati da Israele contro le infrastrutture nucleari del Paese.

Baghaei ha fatto riferimento a una nuova legge approvata dal Consiglio dei Guardiani dell'Iran che impone la sospensione della cooperazione con l'AIEA. Ha inoltre criticato l'agenzia delle Nazioni Unite per non aver condannato gli attacchi contro i siti nucleari iraniani, sostenendo che tale silenzio mina la credibilità dell'agenzia.

“Non si può pretendere che l'Iran rispetti i suoi obblighi ai sensi del TNP quando l'agenzia nucleare delle Nazioni Unite non ha condannato gli attacchi contro i siti nucleari iraniani,” ha affermato Baghaei.

Grossi avverte di una possibile ripresa dell'arricchimento dell'uranio

Rafael Grossi, Direttore Generale dell'AIEA, ha avvertito domenica che l'Iran potrebbe riprendere l'arricchimento dell'uranio entro pochi mesi, nonostante le affermazioni di Washington secondo cui i recenti attacchi aerei avrebbero significativamente ridotto le capacità nucleari di Teheran.

“Le capacità che hanno sono lì. Potrebbero, sapete, in pochi mesi, direi, avere alcune centrifughe in funzione e produrre uranio arricchito, o anche meno tempo,” ha dichiarato Grossi in un'intervista a CBS News’ Face the Nation.

Ha riconosciuto i danni fisici alle strutture chiave di Fordow, Natanz e Isfahan, ma ha sottolineato che le competenze scientifiche e tecniche all'interno dell'Iran rimangono intatte.

“Non si può disinventare questo. Non si possono annullare le conoscenze o le capacità che si possiedono,” ha osservato Grossi.

Ha anche espresso preoccupazione per i rapporti secondo cui l'Iran potrebbe aver trasferito il suo stock di uranio altamente arricchito nei giorni precedenti agli attacchi.

“Non è chiaro dove si trovi quel materiale,” ha reso noto Grossi.

Gli ispettori dell'AIEA sono rimasti a Teheran anche durante il conflitto, che ha incluso intensi bombardamenti israeliani.