Dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che continueranno a inviare armi all'Ucraina, è stato affermato che stava considerando l'invio di ulteriori sistemi di difesa aerea Patriot.

Il Wall Street Journal (WSJ) ha riportato, citando due funzionari che hanno chiesto di rimanere anonimi, che gli Stati Uniti stanno valutando l'invio di ulteriori risorse all'Ucraina.

Secondo quanto riferito, la Casa Bianca avrebbe chiesto al Pentagono di preparare opzioni per l'invio di ulteriori armi, incluso il sistema Patriot, all'Ucraina.

È stato inoltre dichiarato che si sta indagando sulla possibilità che altri Paesi possano fornire più sistemi Patriot all'amministrazione di Kiev.

Un ex funzionario del Pentagono ha affermato che gli Stati Uniti hanno fornito tre sistemi Patriot all'Ucraina, la Germania tre e altri Paesi europei uno in totale, ma che non tutti sono operativi contemporaneamente a causa di problemi di manutenzione.

Un funzionario vicino a Trump ha dichiarato che la Casa Bianca sta collaborando con i legislatori per approvare una legislazione a sostegno degli sforzi per porre fine alla guerra.

Rispondendo alle domande della stampa e del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che ha ospitato alla Casa Bianca, Trump ha detto: "Invieremo più armi (all'Ucraina). Dobbiamo inviarle; devono essere in grado di difendersi. Sono sotto attacco molto pesante."