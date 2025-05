La prima architetta donna del Pakistan, Yasmeen Lari, ha rifiutato il Premio Wolf nel campo dell'architettura, in segno di protesta contro la guerra di Tel Aviv contro Gaza.

La dichiarazione di Lari riguardo al Premio è stata condivisa su Instagram (@barefootsocialarchitecture).

Lari, affermando di essere "immensamente grata per questo onore", ha dichiarato che non poteva accettare il premio né il denaro associato, anche se proveniente da un'organizzazione indipendente dal governo, data la “continua e sfortunata situazione di genocidio a Gaza.”

“Tutta la violenza è inaccettabile per me, da qualsiasi parte del conflitto, e ho dedicato gran parte della mia vita ad aiutare i rifugiati, sebbene principalmente migranti climatici. Gaza, purtroppo, rappresenta ora una delle peggiori situazioni in termini di sfollamento,” ha aggiunto.

Il Premio Wolf è un riconoscimento internazionale assegnato in Israele dal 1978. Onora individui che “superano le barriere di religione, genere, razza, geografia e posizione politica.”

I Premi vengono conferiti nei campi della medicina, agricoltura, matematica, chimica, fisica e in un premio per le arti che ruota tra architettura, musica, pittura e scultura. La candidatura al Premio Wolf avviene solo su invito.

Secondo il sito web ufficiale, “Il Premio Wolf riconosce scienziati e artisti di tutto il mondo per i loro straordinari risultati nel progresso della scienza e delle arti per il miglioramento dell'umanità. Conferendo il premio, celebriamo leader e pionieri in questi campi che hanno contribuito a un mondo migliore.”

Il premio per ogni categoria consiste in un diploma, una Medaglia d'Onore e 100.000 dollari.

Dopo il rifiuto di Lari, il premio è stato assegnato all'architetta cinese Tiantian Xu, “per la sua architettura che ha trasformato economicamente, socialmente e culturalmente i villaggi in tutta la Cina.”

Conosciamo meglio Yasmeen Lari

Lari, nata in Pakistan nel 1941, si è trasferita a Londra all'età di 15 anni con la sua famiglia. A 23 anni, dopo essersi laureata alla Scuola di Architettura di Oxford Brooks, è tornata in Pakistan con il marito.

Lari e il suo defunto marito, Suhail Zaheer Lari, hanno fondato nel 1980 la Fondazione Patrimonio del Pakistan, che ha svolto un ruolo importante nella preservazione del patrimonio culturale del Paese.

Il lavoro di Lari si concentra sull'intersezione tra architettura e giustizia sociale, in particolare per le comunità emarginate del Pakistan. Ha costruito oltre 50.000 strutture di accoglienza sostenibili autogestite e più di 80.000 stufe ecologiche utilizzando materiali naturali come fango, calce e bambù.

Nel 2007, ha iniziato a lavorare con il bambù, fornendo cucine comunitarie ai rifugiati del conflitto nella regione di Swat, nel Khyber Pakhtunkhwa, e successivamente costruendo centri comunitari su palafitte in seguito alle inondazioni che hanno colpito il Paese.

Nel 2022, quando il Paese è stato devastato dalle inondazioni, ha promesso di costruire case sostenibili e resistenti alle alluvioni.

Il suo lavoro si basa sulla filosofia della “Barefoot Social Architecture,” un sistema di condivisione della conoscenza che mira ad allontanarsi dal modello di aiuto umanitario che genera dipendenza, per invece aiutare a responsabilizzare le comunità.

Nel 2023, Lari ha ricevuto la prestigiosa Medaglia d'oro del Royal Institute of British Architects per il suo lavoro umanitario. Nel 2020 ha vinto il Premio Jane Drew.