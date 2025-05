La Türkiye è pronta a fornire ogni tipo di assistenza, compresa la mediazione nei negoziati, per raggiungere un cessate il fuoco e una pace duratura tra l’Ucraina e la Russia. Lo ha dichiarato il presidente Recep Tayyip Erdoğan durante una telefonata con il presidente francese Emmanuel Macron.

Nel corso della conversazione, Erdoğan ha affermato che si è giunti a un “punto di svolta storico” negli sforzi per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina, e ha sottolineato l’importanza di cogliere questa opportunità per costruire la pace. Secondo un comunicato diffuso domenica dalla Direzione della Comunicazione della Presidenza turca, Erdoğan ha affermato: “La Türkiye è pronta a dare ogni contributo, anche ospitando i negoziati, per aiutare a raggiungere un cessate il fuoco e una pace duratura.”

Erdoğan ha inoltre ribadito l’importanza di continuare la cooperazione con la Francia per avviare negoziati di pace a lungo termine e sostenere la ricostruzione dell’Ucraina nel periodo postbellico.

I due leader hanno anche discusso delle relazioni bilaterali, nonché degli sviluppi globali e regionali.

Colloquio telefonico con Putin

Secondo la dichiarazione della Direzione della Comunicazione turca, Erdoğan ha avuto anche una conversazione telefonica con il presidente russo Vladimir Putin. Erdoğan ha espresso la sua soddisfazione nell’apprendere che Putin sostiene la ripresa dei colloqui di pace tra Russia e Ucraina a partire da dove si erano interrotti a Istanbul.

Ha inoltre ribadito a Putin che la Türkiye è pronta a ospitare negoziati che possano portare a una soluzione duratura del conflitto in Ucraina.

La telefonata è avvenuta dopo la conferenza stampa notturna tenuta da Putin a Mosca. Il leader russo ha proposto, a partire da giovedì, la ripresa dei negoziati di pace diretti con Kiev proprio a Istanbul.

Da tempo Erdoğan si impegna attivamente per trovare una soluzione al conflitto, offrendo più volte la disponibilità della Türkiye a ospitare i colloqui di pace e a promuovere un compromesso.

La Türkiye gode del vantaggio di avere buoni rapporti sia con la Russia che con l’Ucraina.

In risposta a questa proposta, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato su X (ex Twitter) che l’Ucraina è pronta a colloqui diretti con la Russia, a condizione che Mosca confermi un cessate il fuoco “totale, duraturo e affidabile” a partire da lunedì.