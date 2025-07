Nel messaggio pubblicato sul suo account sui social media, Fidan ha affermato:

"Ciò che i traditori, che inseguono l’illusione di piegare la Türkiye seguendo i dettami dei servizi segreti stranieri non hanno saputo prevedere è l’attaccamento del nostro popolo alla libertà e alla giustizia, e la forza del nostro Stato.

La lungimiranza del nostro Presidente e la volontà della nostra cara nazione non hanno permesso a FETÖ di avanzare la notte del 15 luglio. Il nostro popolo ha dimostrato ancora una volta con incrollabile determinazione che non si piegherà mai di fronte a nessuna minaccia.

Il nostro Stato, che ha smascherato la vile agenda di FETÖ, continua a perseguire questa organizzazione terroristica ovunque essa si nasconda, compiendo con determinazione ogni passo necessario in ogni angolo del mondo per assicurare i colpevoli alla giustizia.

Prego affinché Dio abbia misericordia degli eroi che non hanno mai esitato nella lotta contro FETÖ e di coloro che hanno dato la vita per questa causa il 15 luglio e nei giorni precedenti. Esprimo la mia gratitudine ai nostri veterani devoti.

Con questa occasione, desidero ricordare ancora una volta che ogni tentativo di danneggiare la Türkiye, come in passato, è destinato al fallimento anche in futuro.

Un augurio per la Giornata della Democrazia e dell’Unità Nazionale del 15 luglio!"