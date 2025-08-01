Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha riconosciuto la grave fame che affligge i palestinesi a Gaza, descrivendo la crisi di carestia come "terribile" in mezzo all'assedio israeliano in corso e alle restrizioni sugli aiuti umanitari.

"È terribile quello che sta accadendo lì. Sì, è una cosa terribile. Le persone hanno molta fame," ha dichiarato Trump ai giornalisti alla Casa Bianca giovedì. "È una situazione terribile."

Il Presidente degli Stati Uniti, tuttavia, non ha menzionato Israele, che ha causato la morte di oltre 1.000 palestinesi vicino ai punti di distribuzione degli aiuti.

Le sue dichiarazioni arrivano mentre l'inviato speciale di Trump, Steve Witkoff, e l'Ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, Mike Huckabee, si preparano a visitare Gaza per valutare i controversi siti di distribuzione alimentare GHF gestiti da Israele e coordinare una nuova strategia di aiuti.

"Viaggeranno a Gaza per ispezionare i siti di distribuzione attuali, garantire un piano per fornire più cibo e incontrare i residenti locali per ascoltare direttamente questa grave situazione sul campo," ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt.