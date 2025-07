Il bilancio delle vittime delle inondazioni nel Texas centrale è salito a 51.

Tra i dispersi ci sono 27 giovani ragazze del campo estivo Camp Mystic. Il responsabile della città di Kerrville, Dalton Rice, ha dichiarato che potrebbero esserci altre persone disperse nella regione.

"Stiamo affrontando la situazione in due modi: i dispersi noti, che sono i 27... Non forniremo un numero per gli altri perché semplicemente non lo sappiamo", ha detto durante la stessa conferenza stampa.

Durante una conferenza stampa, il governatore del Texas Greg Abbott ha annunciato l'estensione della dichiarazione di stato di emergenza e ha richiesto ulteriori risorse federali al presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Il capo del Dipartimento di Gestione delle Emergenze del Texas, Nim Kidd, ha dichiarato che squadre aeree, terrestri e acquatiche stanno perlustrando il fiume Guadalupe alla ricerca di sopravvissuti e delle vittime.

"Continueremo le ricerche fino a quando tutti i dispersi non saranno trovati", ha affermato.

Le inondazioni sono iniziate venerdì, quando mesi di pioggia sono caduti in poche ore, facendo salire il livello del fiume Guadalupe di 8 metri in soli 45 minuti.

Il Servizio Meteorologico Nazionale ha avvertito che sono previste ulteriori piogge e che "il deflusso eccessivo potrebbe causare inondazioni di fiumi, torrenti, ruscelli e altre aree basse e soggette a inondazioni."

A Kerrville, sabato, il solitamente tranquillo Guadalupe scorreva veloce, con le sue acque torbide piene di detriti.

"L'acqua ha raggiunto la cima degli alberi, circa 10 metri o più," ha detto Gerardo Martinez, un residente locale di 61 anni. "Auto e intere case venivano trascinate dal fiume."

Le inondazioni improvvise, che si verificano quando il terreno non riesce ad assorbire piogge torrenziali, non sono insolite. Tuttavia, gli scienziati affermano che negli ultimi anni la crisi climatica causata dall'uomo ha reso gli eventi meteorologici estremi, come inondazioni, siccità e ondate di calore, più frequenti e intensi.

Devastazione al Camp Mystic

Sabato, lo sceriffo Leitha ha dichiarato che 27 bambini del campo estivo cristiano Camp Mystic, situato nella contea alluvionata di Kerr, risultano ancora dispersi. Circa 750 ragazze erano iscritte al campo.

I media statunitensi hanno riportato che quattro delle ragazze disperse sono morte, citando le loro famiglie.

Il campo, situato lungo le rive del Guadalupe, era un'immagine di disordine, con coperte, materassi, orsacchiotti e altri oggetti personali sparsi tra gli edifici.

Le finestre delle cabine del campo erano infrante, apparentemente a causa della forza dell'acqua.

Il campo estivo Heart O' The Hills, situato a circa un miglio di distanza dal Camp Mystic, ha confermato sabato che la sua direttrice, Jane Ragsdale, è tra le vittime.

‘Una giornata difficile’

Il funzionario della città di Kerrville, Dalton Rice, ha dichiarato che i soccorritori stanno affrontando condizioni "molto difficili."

"Abbiamo iniziato le operazioni sul campo intorno alle 8:00 di questa mattina (13:00 GMT)", ha detto, avvertendo i residenti di non intraprendere ricerche autonome.

Rice ha aggiunto che non si sa quante persone potrebbero essere state presenti nell'area popolare per il campeggio e ha rifiutato di fornire un numero complessivo di dispersi.

Le autorità statali e locali hanno avvertito i residenti di non recarsi nell'area, che comprende campeggi lungo il fiume, con decine di strade impraticabili.

Video sui social media mostrano case e alberi trascinati via dall'inondazione improvvisa causata da piogge notturne intense fino a 30 centimetri, un terzo della pioggia media annuale della contea di Kerr.

Con i soccorritori dispiegati in tutta la regione, il sindaco di Kerrville, Joe Herring, ha esortato la comunità a unirsi.

"La gente deve sapere che oggi sarà una giornata difficile. Sarà una giornata difficile," ha detto, con la voce rotta dall'emozione.