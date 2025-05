Donald Trump si è recato in Arabia Saudita martedì, dando inizio a un tour nel Golfo che lo porterà anche in Qatar e negli Emirati Arabi Uniti, con l'obiettivo di concludere accordi commerciali, anche se sarà probabilmente più difficile raggiungere intese sui punti caldi del Medio Oriente.

Accompagnato da un gruppo di influenti leader aziendali americani, tra cui Elon Musk, CEO di Tesla e consigliere di Trump, la prima tappa del viaggio è Riyad, dove parteciperà a un Forum sugli Investimenti saudita-statunitensi. Proseguirà poi verso il Qatar mercoledì e gli Emirati Arabi Uniti giovedì.

“Sebbene l'energia rimanga una pietra angolare della nostra relazione, gli investimenti e le opportunità di business nel regno si sono espansi e moltiplicati molte, molte volte,” ha dichiarato il ministro degli Investimenti saudita Khalid al-Falih durante l'apertura del Forum.

“Di conseguenza... quando i sauditi e gli americani uniscono le forze, accadono cose molto buone; più spesso che no, accadono grandi cose quando queste joint venture si realizzano,” ha aggiunto prima dell'arrivo di Trump.

Il Forum sugli Investimenti saudita-statunitensi è iniziato con un video che mostrava aquile e falchi in volo, celebrando la lunga relazione tra gli Stati Uniti e il regno.

Seduti in prima fila in una grande sala c'erano Larry Fink, CEO di BlackRock, Stephen A. Schwarzman, CEO di Blackstone, il segretario del Tesoro degli USA Scott Bessent, il ministro delle Finanze saudita Mohammed Al-Jadaan e Khalid al-Falih.

L'Arabia Saudita e gli Stati Uniti hanno mantenuto forti legami per decenni, radicati in un accordo di lunga data in cui il regno fornisce petrolio e la superpotenza garantisce sicurezza.

Possibile visita in Türkiye e colloqui sul nucleare iraniano

Trump ha anche indicato che potrebbe recarsi in Turchia giovedì per possibili colloqui diretti tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy.

Questa è la seconda visita all'estero di Trump da quando è tornato in carica—la prima è stata a Roma per il funerale di Papa Francesco—e arriva in un momento di crescenti tensioni geopolitiche.

Oltre a spingere per una risoluzione della guerra in Ucraina, l'amministrazione Trump sta promuovendo un nuovo meccanismo di aiuto per Gaza devastata dalla guerra e sta facendo pressioni sul primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu affinché accetti un nuovo accordo di cessate il fuoco.

Nel fine settimana, negoziatori statunitensi e iraniani si sono incontrati in Oman per discutere un possibile accordo per limitare le attività nucleari di Teheran.

Trump ha minacciato azioni militari contro l'Iran se la diplomazia dovesse fallire.

A parte la possibile deviazione in Turchia, tuttavia, questi temi non sono al centro del viaggio di Trump in Medio Oriente come attualmente programmato.

Difesa saudita e normalizzazione con Israele

Gli Stati Uniti, l'Arabia Saudita, il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti dovrebbero annunciare investimenti che potrebbero raggiungere i trilioni di dollari.

L'Arabia Saudita si era già impegnata a gennaio a investire 600 miliardi di dollari negli Stati Uniti nei prossimi quattro anni, ma Trump ha dichiarato che chiederà un intero trilione.

Oltre a Musk, leader aziendali come il CEO di BlackRock Larry Fink e il CEO di Citigroup Jane Fraser parteciperanno al viaggio.

Il Segretario di Stato e Consigliere per la Sicurezza Nazionale Marco Rubio e il Segretario alla Difesa Pete Hegseth accompagneranno il presidente.

Durante la tappa a Riyad, Trump dovrebbe offrire all'Arabia Saudita un pacchetto di armi del valore di oltre 100 miliardi di dollari, secondo fonti di Reuters, che potrebbe includere una gamma di armi avanzate, tra cui aerei da trasporto C-130.

Si prevede che Stati Uniti e Arabia Saudita eviteranno del tutto il tema della normalizzazione tra Riyad e Israele, nonostante sia l'obiettivo geopolitico più duraturo di Trump nella regione.

L'inviato di Trump per il Medio Oriente, Steve Witkoff, ha dichiarato la scorsa settimana di aspettarsi progressi imminenti sull'espansione degli Accordi di Abramo, una serie di intese negoziate da Trump durante il suo primo mandato, con cui stati arabi come gli Emirati Arabi Uniti, il Bahrein, il Sudan e il Marocco hanno riconosciuto Israele.

Tuttavia, l'opposizione di Netanyahu a una cessazione permanente della guerra a Gaza o alla creazione di uno stato palestinese rende improbabili progressi su colloqui simili con Riyad, secondo fonti di Reuters.

Le seconde e terze tappe di Trump, rispettivamente in Qatar e negli Emirati Arabi Uniti, dovrebbero concentrarsi anch'esse su questioni economiche.

La famiglia reale del Qatar dovrebbe regalare a Trump un lussuoso aereo Boeing 747-8, da allestire per l'uso come Air Force One, un accordo che ha suscitato critiche da parte di esperti di etica.

Trump prevede di donare l'aereo alla sua biblioteca presidenziale per l'uso dopo la fine del suo mandato.