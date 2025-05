Le Nazioni Unite hanno esortato India e Pakistan a esercitare la "massima moderazione" dopo un attacco mortale nella regione del Kashmir amministrata dall'India, che ha causato la morte di 26 persone.

Il portavoce delle Nazioni Unite Stephane Dujarric ha dichiarato giovedì che il Segretario Generale Antonio Guterres "non ha avuto contatti diretti" con i governi interessati nelle ultime 24 ore, ma sta "seguendo la situazione molto da vicino e con grande preoccupazione."

"Siamo stati molto chiari nella nostra condanna dell'attacco terroristico avvenuto nel Jammu e Kashmir il 22, che ha causato la morte di un gran numero di civili," ha affermato Dujarric in una conferenza stampa, esortando entrambi i governi a "esercitare la massima moderazione e a garantire che la situazione e gli sviluppi non peggiorino ulteriormente."

"Qualsiasi questione tra Pakistan e India, riteniamo, può e deve essere risolta pacificamente attraverso un impegno reciproco significativo," ha aggiunto.

L'incidente ha causato shock e indignazione in India, spingendo a richieste di azioni contro il loro nemico storico, il Pakistan. L'India, che ha dispiegato più di 500.000 soldati nella regione, ha affermato che l'attacco avrebbe legami "oltre confine" con il Pakistan, senza però fornire pubblicamente prove a sostegno di tale affermazione.

Il Pakistan ha negato qualsiasi connessione con l'attacco. Un gruppo ombroso chiamato The Resistance Front avrebbe rivendicato la responsabilità, secondo una dichiarazione non verificata riportata da alcuni media indiani vicini al partito al governo Bharatiya Janata Party.

Gli Stati Uniti 'monitorano da vicino'

Il portavoce del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Tammy Bruce, ha ribadito che il Presidente Donald Trump sostiene l'India e condanna tutti gli atti di terrorismo.

"Il Presidente Trump e il Segretario Rubio sono stati chiari: Gli Stati Uniti sostengono l'India e condannano fermamente tutti gli atti di terrorismo. Preghiamo per le vittime e per la guarigione dei feriti, e chiediamo che i responsabili di questo atto atroce siano assicurati alla giustizia," ha affermato Bruce.

Alla domanda se gli Stati Uniti stiano adottando misure diplomatiche per allentare le tensioni tra Pakistan e India, Bruce ha risposto: "Si tratta di una situazione in rapida evoluzione, e la stiamo monitorando da vicino, come potete immaginare. E, naturalmente, al momento non stiamo prendendo posizione sullo status del Kashmir o del Jammu. Questo è tutto ciò che posso dire oggi."

Proteste in Pakistan

Nel frattempo, centinaia di pakistani hanno partecipato a proteste in tutto il paese giovedì, incluso nel Kashmir amministrato dal Pakistan, per protestare contro le minacce indiane.

"Se l'India vuole andare in guerra, allora si faccia avanti apertamente," ha dichiarato l'uomo d'affari Ajmal Baloch all'agenzia di stampa AFP durante una protesta organizzata da un partito religioso e a cui hanno partecipato circa 700 persone a Lahore, dove si trova il principale valico di frontiera con l'India.

L'India ha dichiarato che sospenderà il Trattato delle Acque dell'Indo, che regola la condivisione delle risorse idriche cruciali tra i due vicini, anche se non dispone di mezzi efficaci per limitare il flusso del fiume a valle verso il Pakistan.

"L'acqua è un nostro diritto e, se Dio vuole, la rivendicheremo, anche se ciò comporta la guerra. Non ci tireremo indietro," ha dichiarato Muhammad Owais, 25 anni.