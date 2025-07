Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato di sospendere i finanziamenti federali a New York City se il candidato sindaco democratico Zohran Mamdani non "farà la cosa giusta" come sindaco.

Trump ha lanciato l'avvertimento durante un'intervista a Fox News andata in onda domenica, prendendo di mira Mamdani, che il 24 giugno ha ottenuto la candidatura democratica per la carica di sindaco.

"Se sarà eletto, io sarò presidente, e lui dovrà fare la cosa giusta, altrimenti non riceveranno alcun finanziamento. Deve fare la cosa giusta," ha dichiarato Trump.

Ha successivamente esteso la sua minaccia a qualsiasi futuro sindaco di New York, affermando: "Chiunque sarà sindaco di New York dovrà comportarsi bene, altrimenti il governo federale sarà molto duro con loro dal punto di vista finanziario.

Trump aveva già minacciato in passato diversi stati e università con tagli ai finanziamenti federali se non avessero rispettato le sue politiche.

Ha definito Mamdani un "comunista" ed ha espresso stupore per la sua possibile vittoria.

"È un comunista. Penso che sia molto negativo per New York," ha dichiarato.

"È scioccante," ha aggiunto, spiegando: "Dicevo sempre che non avremmo mai avuto un socialista in questo paese, no, ma avremo un comunista."

Mamdani ha sconfitto l'ex governatore di New York Andrew Cuomo nelle primarie di martedì, posizionandosi per diventare il primo sindaco musulmano di New York City.

Il candidato democratico è un dichiarato sostenitore della Palestina e un critico di Israele. Ha fondato il capitolo del gruppo Studenti per la Giustizia in Palestina al Bowdoin College e nel 2023 ha partecipato a uno sciopero della fame davanti alla Casa Bianca per chiedere un cessate il fuoco a Gaza.