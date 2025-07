I soccorritori russi hanno trovato la fusoliera di un aereo passeggeri Antonov-24 che era scomparso dai radar nella regione dell'Estremo Oriente russo, ha dichiarato giovedì il ministero delle emergenze.

“Un elicottero Mi-8 operato da Rosaviatsiya (l'autorità dell'aviazione civile russa) ha individuato la fusoliera in fiamme dell'aereo,” ha comunicato il ministero delle emergenze russo su Telegram.

Tutte le persone a bordo dell'aereo sono decedute, hanno riportato i media statali russi, citando informazioni preliminari fornite dai servizi di emergenza.

Citando i servizi di emergenza, il governatore dell'Amur, Vasily Orlov, ha scritto in precedenza su Telegram che l'aereo era diretto dal centro amministrativo della regione, Blagoveshchensk, alla città di Tynda prima di scomparire dai radar.

“Secondo dati preliminari, a bordo dell'aereo c'erano 43 passeggeri (inclusi cinque bambini) e sei membri dell'equipaggio,” ha dichiarato Orlov.

Il Ministero delle Situazioni di Emergenza ha inoltre confermato che l'aereo era scomparso dai radar e non rispondeva alle chiamate mentre si trovava a diversi chilometri dall'aeroporto locale di Tynda.

“Stava percorrendo la rotta Khabarovsk-Blagoveshchensk-Tynda. In via preliminare, a bordo c'erano circa 40 persone,” si legge nella dichiarazione, aggiungendo che ulteriori informazioni sull'incidente sono in fase di chiarimento.