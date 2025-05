Trump ha difeso la sua decisione di invocare l’Alien Enemies Act, normativa risalente al XVIII secolo e usata l’ultima volta durante la Seconda Guerra Mondiale, per deportare individui presunti affiliati alla gang venezuelana Tren de Aragua (TdA).

Le osservazioni di Trump sono arrivate mentre un tribunale federale di Washington ha ordinato all’amministrazione di presentare argomentazioni scritte, aprendo la strada a un acceso scontro legale sulla possibilità che un presidente possa espellere cittadini stranieri senza un giusto processo.

Questa mossa senza precedenti — che assimila un gruppo criminale straniero a una “forza invasiva” per giustificare deportazioni di massa — ha scatenato forti critiche legali e politiche.

Nel giro di poche ore dall’ordine di Trump di sabato, il giudice distrettuale James E. Boasberg ha bloccato le deportazioni per due settimane, spingendo il Dipartimento di Giustizia a presentare un appello immediato.

L’Alien Enemies Act, un residuo della politica di guerra del XVIII secolo, fu redatto nel 1798 durante la minaccia di un conflitto con la Francia. Nella storia degli Stati Uniti è stato utilizzato solo tre volte — durante la Guerra del 1812, la Prima e la Seconda Guerra Mondiale — per giustificare anche l’internamento di massa dei giapponesi americani.

‘Difendere gli Stati Uniti da minacce e invasioni’

Secondo gli esperti, l’invocazione della legge da parte di Trump in un periodo di pace ha sollevato serie preoccupazioni costituzionali. Il provvedimento consente di trattenere e deportare cittadini stranieri senza la possibilità di ricorrere a un giudice dell’immigrazione o federale — una deviazione netta dalle protezioni legali convenzionali.

Venerdì sera, l’American Civil Liberties Union (ACLU) e Democracy Forward hanno presentato un ricorso d’emergenza a Washington, DC, per conto di cinque cittadini venezuelani detenuti in un centro di immigrazione in Texas.

Entro sabato, il giudice Boasberg ha bloccato la loro deportazione, infliggendo un immediato colpo legale all’amministrazione. Il Dipartimento di Giustizia ha prontamente presentato un appello contro la sentenza.

Il caso dipenderà ora dalla questione se l’ordine di Trump estenda il decreto del 1798 oltre il suo contesto originario di guerra — un argomento che, secondo gli esperti legali, potrebbe creare un pericoloso precedente.

L’ordine esecutivo di Trump ha classificato il Tren de Aragua (TdA) come una “forza invasiva”, descrivendo la banda come un’entità paramilitare impegnata in una “guerra irregolare” sul suolo statunitense.

“Invocando l’Alien Enemies Act del 1798, dirigerò il nostro governo a utilizzare tutto l’immenso potere delle forze dell’ordine federali e statali per eliminare la presenza di tutte le gang straniere e delle reti criminali che portano crimini devastanti negli Stati Uniti”, ha dichiarato Trump nella sua proclamazione esecutiva. “Come comandante in capo, non ho responsabilità più alta che difendere il nostro paese da minacce e invasioni.”

Tuttavia, il Brennan Center for Justice, istituto di diritto della New York University che lavora per garantire che le leggi e le istituzioni degli Stati Uniti difendano la democrazia e la giustizia equa, ha prontamente condannato la decisione come un “abuso senza precedenti” del potere presidenziale, sostenendo che la legge non è mai stata pensata per applicarsi a attori non statali come le bande criminali.

“Invocarla in tempo di pace per eludere le leggi convenzionali sull’immigrazione è una sconvolgente violazione del giusto processo,” ha affermato l’organizzazione.

Nel mezzo delle condanne, è emerso un accordo tra l’amministrazione Trump e El Salvador. La nazione centroamericana ha accettato di imprigionare 300 presunti membri del TdA per un anno.

L’accordo segue le discussioni tra il segretario di Stato Marco Rubio e il presidente salvadoregno Nayib Bukele riguardo alla detenzione di migranti deportati nelle carceri di El Salvador chiamate CECOT — strutture che hanno suscitato ampie condanne per abusi sui diritti umani.

Il mese scorso, l’amministrazione Trump ha designato formalmente il TdA e altri sette gruppi criminali latinoamericani come “organizzazioni terroristiche straniere”.

Precedenti legali e battaglie future

Il Congressional Research Service, un istituto di ricerca sulle politiche pubbliche del Congresso degli Stati Uniti, ha dichiarato in un rapporto lo scorso mese che i funzionari potrebbero usare le designazioni di “organizzazione terroristica straniera” per sostenere che le attività della gang negli Stati Uniti costituiscano una limitata invasione.

Tuttavia, il documento sottolinea che “questa teoria sembra essere senza precedenti e non è mai stata soggetta a revisione giudiziaria.”

In una nuova istanza presentata tardi nel caso TdA, i querelanti hanno accusato l’amministrazione Trump di violare l’ordine del giudice, sostenendo che il tribunale avesse chiarito che qualsiasi aereo in volo al momento dell’emissione dell’ordine dovesse ritornare negli Stati Uniti.

Nella mozione presentata domenica sera, i querelanti hanno richiesto “che il tribunale ordini immediatamente al governo di presentare una o più dichiarazioni giurate da parte di individui con conoscenza diretta dei fatti, per chiarire” i tempi dei voli.

Lunedì, un giudice federale di Washington ha esaminato se l’amministrazione Trump avesse violato un ordine emesso sabato che vietava ai funzionari di rimuovere qualsiasi non-cittadino detenuto.”

Con la Corte Suprema pronta a intervenire, la domanda più grande resta: può un presidente usare unilateralmente i poteri di guerra in tempo di pace?