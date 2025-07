Il gigante turco del software e della difesa Havelsan ha sviluppato un sistema di intelligenza artificiale (IA) sicuro e a circuito chiuso chiamato MAIN, progettato come alternativa aziendale alle piattaforme di IA aperte come ChatGPT e Gemini, garantendo al contempo la protezione dei dati sensibili delle istituzioni, secondo quanto dichiarato da un funzionario dell'azienda all'agenzia Anadolu.

Arif Furkan Mendi, direttore dello sviluppo commerciale di Havelsan, ha descritto MAIN come una piattaforma di assistenza IA per uso aziendale che opera completamente offline, utilizzando i dati interni delle organizzazioni senza alcuna connessione a Internet.

"Funziona come un assistente di intelligenza artificiale senza alcuna connessione a Internet," ha dichiarato Mendi durante la fiera della difesa IDEF 2025 a Istanbul.

Sottolineando che le istituzioni turche possiedono enormi quantità di dati, Mendi ha evidenziato la necessità di creare un'infrastruttura per interpretare questi dati e renderli pronti per l'uso con l'IA.

"Stiamo costruendo questa infrastruttura per prima cosa e, con MAIN, la utilizziamo per interpretare i dati in questi ambienti di big data, agendo come un assistente per fornire servizi di qualità superiore alle istituzioni e aumentare la loro efficienza," ha osservato.

Ha spiegato che tutti usano frequentemente chatbot open-source come Gemini di Google o ChatGPT di OpenAI nella vita quotidiana, ma il loro utilizzo come strumento aziendale non è molto praticabile, soprattutto in termini di sicurezza dei dati.

"L'esportazione di questi dati e il loro accesso al mondo intero tramite connessione Internet rappresentano seri rischi per la sicurezza informatica," ha detto Mendi.

Con MAIN, ha aggiunto, Havelsan sta costruendo un'infrastruttura che consente alle istituzioni di utilizzare l'IA, permettendo loro di ricevere servizi di IA con un'infrastruttura completamente sicura.

"I dati rimangono completamente all'interno delle istituzioni. Forniamo questi dati come infrastruttura con i nostri server e non permettiamo mai che vengano divulgati all'esterno," ha affermato.

Ha inoltre sottolineato che con il sistema MAIN, le istituzioni possono beneficiare di vari fattori come l'efficienza e i vantaggi in termini di costi che l'IA offre.

Oltre a MAIN, Mendi ha osservato che Havelsan ha sviluppato molti modelli di IA diversi con parametri variabili, inclusi modelli con nove miliardi e 70 miliardi di parametri e altri con numeri ancora più elevati.

"Utilizziamo modelli diversi in base ai dati disponibili nelle organizzazioni. Con questi, siamo in grado di servire vari segmenti," ha detto.

Notando che forniscono un'infrastruttura utilizzabile sia in ambito militare che come assistente IA, Mendi ha affermato che possono anche fungere da assistente per lo sviluppo software per ottimizzare i processi di sviluppo.

"Insieme alla nostra piattaforma di sviluppo low-code, offriamo anche servizi per creare schermate rapide e applicazioni veloci in termini di sviluppo software," ha detto.

Mendi ha sottolineato che Havelsan offre un'infrastruttura basata sull'IA che può servire una vasta gamma di applicazioni.

Rispondendo a una domanda sull'uso pubblico del sistema MAIN, ha detto che Havelsan sta guidando la trasformazione digitale nel settore pubblico turco, principalmente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

"Con MAIN, puntiamo a trasformare prima le istituzioni pubbliche, così possiamo rendere i vasti dati pubblici più significativi e aumentare l'efficienza. Successivamente, miriamo a diffondere questi dati in tutta la Turchia e, infine, a fornire una struttura che possa raggiungere gli utenti finali," ha aggiunto.

Havelsan è un'azienda turca di software e sistemi che opera nei settori IT e della difesa.

L'azienda partecipa alla 17ª edizione della Fiera Internazionale dell'Industria della Difesa 2025 (IDEF) a Istanbul, presentando una vasta gamma di prodotti e servizi, tra cui architetture di comando e controllo multi-dominio, sistemi di supporto decisionale basati sull'intelligenza artificiale, team uomo-macchina e framework operativi ibridi.

Havelsan ha partecipato alla fiera sotto il tema "Intelligenza Artificiale per la Difesa," secondo una dichiarazione dell'azienda.

La 17ª edizione della fiera della difesa, che si tiene contemporaneamente presso l'Istanbul Fair Center, l'Aeroporto Atatürk, il Wow Hotel e la Marina di Atakoy, è stata inaugurata martedì e durerà sei giorni.

L'evento, organizzato da KFA Fairs con il supporto del Segretariato delle Industrie della Difesa della Turchia (SSB) e della Fondazione delle Forze Armate Turche, ha l'agenzia Anadolu come partner globale per la comunicazione.

Quest'anno l'evento ospita ministri, capi di stato maggiore, comandanti e rappresentanti di alto livello provenienti da 103 paesi, con 44 paesi che hanno aperto stand.

L'evento accoglie più di 900 aziende di difesa nazionali e 400 straniere.