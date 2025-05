Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha deciso di interrompere i contatti diretti con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, secondo quanto riportato dalla Radio dell'Esercito Israeliano.

Yanir Cozin, corrispondente della Radio dell'Esercito Israeliano, ha scritto in un post sul suo account X che Trump ha preso questa decisione dopo che stretti collaboratori hanno riferito al ministro israeliano per gli Affari Strategici, Ron Dermer, che il presidente ritiene che Netanyahu lo stia manipolando.

Un funzionario israeliano ha aggiunto che il tono di Dermer durante recenti discussioni con figure di spicco del Partito Repubblicano su cosa dovrebbe fare Trump è stato percepito come arrogante e poco collaborativo.

Il funzionario ha dichiarato che le persone vicine a Trump gli hanno riferito che "Netanyahu lo stava manipolando".

"Non c'è nulla che Trump odi di più che essere visto come uno sciocco o qualcuno che viene ingannato. Per questo ha deciso di interrompere i contatti con Netanyahu," ha aggiunto il funzionario.

Cozin ha evidenziato che il deterioramento delle relazioni tra Stati Uniti e Israele è dovuto anche al fallimento del governo Netanyahu nel presentare un piano concreto e una tempistica chiara riguardo all'Iran e agli Houthi dello Yemen.

Il corrispondente della Radio dell'Esercito ha inoltre sottolineato che il governo Netanyahu non è riuscito a proporre una soluzione concreta per la questione di Gaza.