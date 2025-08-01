I nuovi dazi, annunciati da settimane da Trump con data di entrata in vigore fissata per il 1° agosto, sono stati rinviati all’ultimo momento al 7 agosto. Con il decreto firmato da Trump nella notte del 31 luglio, la data di inizio delle nuove tariffe applicabili a 68 Paesi e all’Unione Europea è stata posticipata a causa della necessità di aggiornare la tabella delle tariffe.

Sebbene questa modifica possa sembrare una notizia positiva per i Paesi che non sono ancora giunti a un accordo con gli Stati Uniti, ha generato una nuova ondata di incertezza per i consumatori e il mondo imprenditoriale. Trump sostiene che l’aumento delle imposte su prodotti importati per circa 3 trilioni di dollari inaugurerà una nuova era di prosperità negli Stati Uniti, porterà alla creazione di numerosi nuovi posti di lavoro nelle fabbriche, contribuirà a ridurre i disavanzi di bilancio e indurrà gli altri Paesi a mostrare maggiore rispetto verso gli USA.

Tuttavia, questi ampi dazi doganali rischiano di compromettere la posizione globale degli Stati Uniti, poiché i Paesi alleati si sentono spinti ad accettare accordi sfavorevoli. Le imposte su materie prime utilizzate dall’industria americana e su beni di prima necessità minacciano inoltre di intensificare le pressioni inflazionistiche e di rallentare la crescita economica. L’amministrazione Trump, però, sembra ignorare tali preoccupazioni.

Mentre si avvicina la scadenza autoimposta dal presidente Donald Trump, rimangono poche certezze al di là della sua determinazione nell’applicare i dazi che promuove da decenni. Perfino la legalità delle tariffe resta oggetto di dibattito. Una corte d’appello statunitense sta valutando se la dichiarazione di “emergenza” fatta da Trump, ai sensi di una legge del 1977, al fine di aggirare l’approvazione del Congresso, costituisca un abuso di potere.

Mentre gran parte del mondo resta in attesa di conoscere le prossime mosse di Trump, il Presidente continua a mostrarsi ottimista. In un recente post sulla piattaforma Truth Social, ha dichiarato: “I dazi stanno rendendo l’America di nuovo GRANDE e RICCA.”

“Preparata in modo approssimativo”

Secondo diversi esperti, la politica tariffaria elaborata in fretta dal Presidente rischia, nel lungo termine, di erodere la forza economica e la prosperità degli Stati Uniti.

Scott Lincicome, vicepresidente per l’economia del Cato Institute, ha affermato:

“L’unica certezza di venerdì sarà che gli Stati Uniti applicheranno dazi all’importazione storicamente elevati e complessi, che ostacolano la crescita economica. Poiché gli accordi restano vaghi e incompleti, l’incertezza politica resterà a livelli molto alti.”

Le nuove misure tariffarie si basano sulle iniziative annunciate dal Presidente la scorsa primavera. Dopo che i cosiddetti dazi del “Giorno della Liberazione”, introdotti ad aprile, avevano generato panico nei mercati finanziari, Trump aveva fissato un nuovo termine per il venerdì successivo. Le straordinarie tariffe annunciate in quel periodo avevano alimentato i timori di una recessione economica e portato all’avvio di un periodo di negoziati di 90 giorni.

Il prolungamento del termine è stato deciso a causa dell’incapacità di concludere un numero sufficiente di accordi commerciali con altri Paesi. Le lettere inviate ai leader mondiali, contenenti solo l’elenco delle aliquote tariffarie, hanno portato alla conclusione affrettata di una serie di intese.

In questo contesto, il dazio sulle importazioni dalla Svizzera è stato aumentato dal 31% annunciato ad aprile al 39%, mentre la tariffa applicata al Liechtenstein è stata ridotta dal 37% al 15%. Per i Paesi non menzionati nel decreto pubblicato nella notte di giovedì, è stata annunciata l’applicazione di un’aliquota base del 10%.