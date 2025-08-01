I nuovi dazi, annunciati da settimane da Trump con data di entrata in vigore fissata per il 1° agosto, sono stati rinviati all’ultimo momento al 7 agosto. Con il decreto firmato da Trump nella notte del 31 luglio, la data di inizio delle nuove tariffe applicabili a 68 Paesi e all’Unione Europea è stata posticipata a causa della necessità di aggiornare la tabella delle tariffe.
Sebbene questa modifica possa sembrare una notizia positiva per i Paesi che non sono ancora giunti a un accordo con gli Stati Uniti, ha generato una nuova ondata di incertezza per i consumatori e il mondo imprenditoriale. Trump sostiene che l’aumento delle imposte su prodotti importati per circa 3 trilioni di dollari inaugurerà una nuova era di prosperità negli Stati Uniti, porterà alla creazione di numerosi nuovi posti di lavoro nelle fabbriche, contribuirà a ridurre i disavanzi di bilancio e indurrà gli altri Paesi a mostrare maggiore rispetto verso gli USA.
Tuttavia, questi ampi dazi doganali rischiano di compromettere la posizione globale degli Stati Uniti, poiché i Paesi alleati si sentono spinti ad accettare accordi sfavorevoli. Le imposte su materie prime utilizzate dall’industria americana e su beni di prima necessità minacciano inoltre di intensificare le pressioni inflazionistiche e di rallentare la crescita economica. L’amministrazione Trump, però, sembra ignorare tali preoccupazioni.
Mentre si avvicina la scadenza autoimposta dal presidente Donald Trump, rimangono poche certezze al di là della sua determinazione nell’applicare i dazi che promuove da decenni. Perfino la legalità delle tariffe resta oggetto di dibattito. Una corte d’appello statunitense sta valutando se la dichiarazione di “emergenza” fatta da Trump, ai sensi di una legge del 1977, al fine di aggirare l’approvazione del Congresso, costituisca un abuso di potere.
Mentre gran parte del mondo resta in attesa di conoscere le prossime mosse di Trump, il Presidente continua a mostrarsi ottimista. In un recente post sulla piattaforma Truth Social, ha dichiarato: “I dazi stanno rendendo l’America di nuovo GRANDE e RICCA.”
“Preparata in modo approssimativo”
Secondo diversi esperti, la politica tariffaria elaborata in fretta dal Presidente rischia, nel lungo termine, di erodere la forza economica e la prosperità degli Stati Uniti.
Scott Lincicome, vicepresidente per l’economia del Cato Institute, ha affermato:
“L’unica certezza di venerdì sarà che gli Stati Uniti applicheranno dazi all’importazione storicamente elevati e complessi, che ostacolano la crescita economica. Poiché gli accordi restano vaghi e incompleti, l’incertezza politica resterà a livelli molto alti.”
Le nuove misure tariffarie si basano sulle iniziative annunciate dal Presidente la scorsa primavera. Dopo che i cosiddetti dazi del “Giorno della Liberazione”, introdotti ad aprile, avevano generato panico nei mercati finanziari, Trump aveva fissato un nuovo termine per il venerdì successivo. Le straordinarie tariffe annunciate in quel periodo avevano alimentato i timori di una recessione economica e portato all’avvio di un periodo di negoziati di 90 giorni.
Il prolungamento del termine è stato deciso a causa dell’incapacità di concludere un numero sufficiente di accordi commerciali con altri Paesi. Le lettere inviate ai leader mondiali, contenenti solo l’elenco delle aliquote tariffarie, hanno portato alla conclusione affrettata di una serie di intese.
In questo contesto, il dazio sulle importazioni dalla Svizzera è stato aumentato dal 31% annunciato ad aprile al 39%, mentre la tariffa applicata al Liechtenstein è stata ridotta dal 37% al 15%. Per i Paesi non menzionati nel decreto pubblicato nella notte di giovedì, è stata annunciata l’applicazione di un’aliquota base del 10%.
Gli accordi commerciali inquietano gli alleati
Nelle ultime settimane, il presidente Trump ha affermato di aver ottenuto successi negoziando accordi quadro commerciali con l’Unione Europea, il Giappone, la Corea del Sud, l’Indonesia e le Filippine, nel tentativo di limitare la minaccia di tariffe più elevate nei confronti di altri Paesi.
Giovedì, Trump ha dichiarato che sono stati raggiunti accordi anche con altri Stati, ma ha evitato di nominarli.
La giornata di giovedì era cominciata con l’attesa di un testo scritto sull’intesa con l’UE per un’aliquota del 15%. Mentre decine di Paesi, tra cui la Svizzera e la Norvegia, restavano all’oscuro sulle tariffe che sarebbero state loro applicate, Trump ha accettato, dopo una telefonata nella mattinata di giovedì, di mantenere al 25% i dazi nei confronti del Messico per tutta la durata di un nuovo periodo di negoziati di 90 giorni.
I leader europei sono stati criticati per dare l’impressione di cedere a Trump, ma hanno sottolineato che si tratta solo dell’inizio delle trattative e ribadito l’importanza di continuare a sostenere l’Ucraina nella sua resistenza contro la Russia.
Mark Carney, Primo Ministro del Canada, ha lasciato intendere che il suo Paese non può più contare sugli Stati Uniti come alleato affidabile. Trump, tuttavia, ha rifiutato di incontrarlo giovedì.
Sfida legale in corso
La tariffa del 25% annunciata da Trump mercoledì dovrebbe limitare i benefici per l’India, che sta cercando di spostare la produzione fuori dalla Cina. Mentre l’amministrazione Trump mette in discussione il dominio cinese nella produzione, conduce lunghe trattative commerciali con la Cina, che affronta dazi al 30% e ha risposto con un dazio ritorsivo del 10% sugli USA.
Le grandi aziende hanno avvertito che le tariffe inizieranno a pesare finanziariamente. Ford Motor Co. ha dichiarato di attendersi un colpo netto di 2 miliardi di dollari sugli utili di quest’anno a causa delle tariffe. L’azienda francese di cosmetici Yon-Ka ha invece segnalato blocchi nelle assunzioni, riduzione degli investimenti e aumenti di prezzo.
Resta incerto se le nuove tariffe di Trump potranno essere legalmente contestate. Giovedì i giudici federali hanno mostrato scetticismo verso l’uso da parte di Trump di una legge del 1977 per dichiarare lo “stato di emergenza nazionale” al fine di affrontare il persistente deficit commerciale degli USA. Il giudice della Corte d’Appello Federale Todd Hughes ha dichiarato all’avvocato del Dipartimento di Giustizia che rappresenta l’amministrazione: “State chiedendo un potere illimitato.”
Poiché i giudici non hanno emesso una decisione immediata, si prevede che il caso arriverà infine alla Corte Suprema.
L’amministrazione Trump ha presentato l’aumento delle entrate federali come un segnale che le tariffe stanno contribuendo a ridurre il deficit di bilancio. Quest’anno sono stati raccolti 127 miliardi di dollari da dazi e tasse doganali, circa 70 miliardi in più rispetto all’anno precedente.