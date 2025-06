La Türkiye prevede di espandere un sistema di difesa aerea stratificato su tutto il territorio nazionale attraverso investimenti nel suo sistema di difesa “Cupola d’acciaio”, secondo fonti del Ministero della Difesa Nazionale giovedì.

“Abbiamo in programma di investire principalmente nel nostro sistema di difesa aerea — Cupola d’acciaio — ed espandere il nostro sistema di difesa aerea stratificato a livello nazionale,” hanno dichiarato le fonti giovedì.

Gli aggiornamenti pianificati includono investimenti in sistemi missilistici — ipersonici, balistici e da crociera — così come in aerei, navi da guerra, carri armati e sistemi senza pilota per terra, mare e aria, oltre a portaerei e fregate di nuova generazione, hanno aggiunto le fonti.

Le fonti hanno inoltre sottolineato che la Türkiye ha superato l'obiettivo di spesa per la difesa del 2% stabilito dalla NATO.

“La Türkiye, con il secondo esercito più grande dell'alleanza, è tra i primi cinque contributori alle missioni e operazioni della NATO,” hanno dichiarato le fonti, aggiungendo che il paese ha raggiunto tutti gli obiettivi di capacità assegnati e continua a investire nello sviluppo e nella ricerca nell'industria della difesa.