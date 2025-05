Il Ministro del Patrimonio israeliano Amichai Eliyahu, lunedì sera, ha chiesto di bombardare i magazzini alimentari di Gaza e di affamare i palestinesi nella Striscia di Gaza, in una delle ultime dichiarazioni incendiarie israeliane contro Gaza, che continua a subire un genocidio in corso.

“Non c'è alcun problema nel bombardare le riserve alimentari di Hamas,” ha dichiarato il ministro estremista durante un'intervista con il Canale 7 israeliano.

“Devono essere affamati. Se ci sono civili che temono per la loro vita, dovrebbero seguire il piano di emigrazione,” ha aggiunto.

“Nel momento in cui diventa difficile per loro, sarà difficile anche per Hamas. Non c'è problema a bombardare le riserve di carburante e cibo di Hamas,” ha continuato Eliyahu, che appartiene al partito estremista Potere Ebraico (Otzma Yehudit) del Ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben-Gvir.

Eliyahu ha inoltre affermato che l'ingresso di aiuti a Gaza non ha alcuna connessione con “l'etica ebraica,” sostenendo che non si dovrebbe “nutrire chi ci combatte.” “Quando la vita diventa difficile per i civili, lo sarà anche per Hamas,” ha aggiunto.

Nel novembre 2023, Eliyahu, noto per la sua retorica estremista contro i palestinesi, ha dichiarato che sganciare una “bomba nucleare” su Gaza è “un'opzione.”

Lunedì, Ben-Gvir ha ribadito la sua insistenza sull'affamare i palestinesi a Gaza come parte della guerra genocida in corso. Secondo il Canale 14 israeliano, Ben-Gvir ha dichiarato che “l'unico aiuto che dovrebbe entrare a Gaza è per scopi di migrazione volontaria,” un'espressione chiara di un'agenda di deportazione volta a svuotare l'enclave della sua popolazione indigena sotto il pretesto della guerra genocida.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ripetutamente proposto di “prendere il controllo” di Gaza e di reinsediare la sua popolazione per svilupparla come destinazione turistica. Il suo piano è stato respinto dal mondo arabo e da molte altre nazioni, che lo considerano una forma di pulizia etnica.

Secondo stime israeliane, 59 ostaggi rimangono a Gaza, di cui 24 si ritiene siano ancora vivi. In confronto, più di 9.500 palestinesi restano imprigionati in Israele in condizioni dure, con segnalazioni di torture, fame e negligenza medica, secondo organizzazioni per i diritti umani palestinesi e israeliane.

Più di 52.500 palestinesi sono stati uccisi a Gaza in un brutale attacco israeliano dall'ottobre 2023, la maggior parte dei quali donne e bambini. La Corte Penale Internazionale ha emesso mandati di arresto a novembre per Netanyahu e il suo ex Ministro della Difesa Yoav Gallant per crimini di guerra e crimini contro l'umanità a Gaza.

Israele deve anche affrontare un caso di genocidio presso la Corte Internazionale di Giustizia per la sua guerra contro l'enclave.