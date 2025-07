Il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, ha dichiarato che la posizione ferma del presidente Recep Tayyip Erdogan riguardo ai conflitti in Gaza e in Ucraina sta iniziando a trovare eco tra i leader europei.

Parlando in diretta su un'emittente locale, A Haber, Fidan ha affermato che molti Paesi dell'Unione Europea inizialmente si opponevano agli sforzi per un cessate il fuoco che non favorissero gli interessi di Israele, ma ora stanno riconsiderando le loro posizioni.

“L'Europa non voleva un cessate il fuoco contrario a Israele, ma ora ha capito che la situazione non è più sostenibile,” ha detto.

Commentando le tensioni tra Israele e Iran, Fidan ha affermato che l'attacco di Israele ha spinto l'Iran a rispondere nel pieno diritto alla legittima difesa. Ha accusato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di alimentare l'instabilità regionale per guadagni politici personali.

“Netanyahu è disposto a incendiare l'intera regione pur di rimanere al potere,” ha dichiarato Fidan.

Il ministro ha aggiunto che le recenti mosse di Israele hanno rivelato la sua incapacità di smantellare autonomamente il programma nucleare iraniano.

Fidan ha anche sottolineato gli sforzi della Türkiye per mediare nel conflitto tra Iran e Israele. Il presidente Erdogan ha contattato entrambe le parti, offrendo un ruolo costruttivo per ridurre le tensioni, ha detto.

Ha osservato che la diplomazia in Oman potrebbe riprendere presto, portando potenzialmente a un dialogo tra Stati Uniti e Iran.

“La Türkiye ha avanzato proposte per aiutare a colmare il divario. La questione principale rimane: gli Stati Uniti vogliono zero arricchimento, mentre l'Iran insiste sul suo diritto all'energia nucleare pacifica,” ha detto.