TÜRKİYE
2 min di lettura
Erdogan: "L'umanità deve agire per fermare l'oppressione israeliana a Gaza"
Il presidente Erdogan condanna fermamente i continui attacchi di Israele contro i civili palestinesi, soprattutto nel contesto della fame forzata e delle sofferenze a Gaza.
Erdogan: "L'umanità deve agire per fermare l'oppressione israeliana a Gaza"
President Erdogan says that Türkiye would intensify diplomatic efforts to increase pressure on Israel to end the humanitarian catastrophe. / AA
1 agosto 2025

Il presidente della Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, ha chiesto un'azione globale urgente per porre fine all'assalto di Israele su Gaza e dare priorità alla consegna di aiuti umanitari alla citta’ assediata, avvertendo che la coscienza morale del mondo è "sull'orlo di frantumarsi".

Parlando durante una conferenza stampa congiunta con il presidente del Gabon, Brice Oligui Nguema, Erdogan ha dichiarato: "La nostra priorità è garantire che gli aiuti umanitari raggiungano i nostri fratelli e sorelle a Gaza."

"Come fronte dell'umanità, siamo obbligati a fare tutto il necessario per fermare questa oppressione," ha aggiunto.

Il presidente Erdogan ha fortemente condannato i continui attacchi di Israele contro i civili palestinesi, in particolare nel contesto della fame forzata e della sofferenza a Gaza.

"Chiunque abbia anche solo un briciolo di coscienza, misericordia o dignità umana è sull'orlo di crollare sotto il peso di questa crudeltà," ha detto.

"Nessuno può rimanere in silenzio di fronte a una scena in cui bambini innocenti muoiono di fame e civili che si radunano per ricevere aiuti alimentari vengono deliberatamente colpiti."

Pressione globale su Israele

recommended

Erdogan ha aggiunto che la Türkiye intensificherà gli sforzi diplomatici nei prossimi giorni per aumentare la pressione sul governo israeliano e porre fine alla catastrofe umanitaria.

"Lavoreremo per aumentare la pressione sul governo israeliano nei prossimi giorni per prevenire il disastro umanitario a Gaza," ha detto, sottolineando che la Türkiye è in stretta coordinazione con i suoi partner internazionali.

Ribadendo la solidarietà della Türkiye con i palestinesi, ha aggiunto: "Faremo sentire ai nostri fratelli e sorelle a Gaza in modo ancora più forte che non sono soli. Continueremo a lavorare per garantire un cessate il fuoco nella regione e per raggiungere una pace duratura."

Erdogan ha anche accolto con favore i segnali di crescente sostegno alla statualità palestinese in Europa e ha affermato che la Türkiye considera tali passi "preziosi e incoraggianti."

"Attribuiamo grande valore al grido umanitario che si leva dall'Europa. Accogliamo con favore ogni passo compiuto verso il riconoscimento dello Stato di Palestina," ha dichiarato.

Le sue dichiarazioni arrivano mentre Gaza affronta una delle peggiori crisi umanitarie della storia recente, con oltre 60.000 palestinesi uccisi dal 7 ottobre 2023 e gravi carenze di cibo, acqua e forniture mediche.

Le richieste internazionali di un cessate il fuoco e di responsabilità sono aumentate, con procedimenti legali in corso contro Israele sia presso la Corte Penale Internazionale che presso la Corte Internazionale di Giustizia.

Scopri
Perché il 2024 è stato un anno cruciale per l'ascesa dei BRICS
Gli accordi di OpenAI con le aziende del settore dei media condurranno su una strada sbagliata?
Posti di lavoro in cambio di bombe: come gli USA traggono profitto dalla guerra di Israele a Gaza
Polizia sudcoreana avvia un’indagine sul Presidente con l’accusa di "insurrezione"
Danimarca annuncia un aumento della spesa militare di 2 miliardi di dollari per rafforzare esercito
Catena di approvvigionamento segreta: come i chip di TSMC sono finiti nell’ultima tecnologia dell’AI
Dopo la caduta di Scholz, la Germania si trova ad un bivio
Putin: “La Russia userà “tutti i tipi di armi” se l'Ucraina otterrà armi nucleari dall'Occidente”
La mia amica Aysenur era una coraggiosa sostenitrice della giustizia e della libertà palestinese
Trump è espansionista? Un'occhiata alle occupazioni degli Stati Uniti nelle Americhe
'Volevo solo morire': un prigioniero sopravvissuto denuncia le torture nelle carceri di Assad
Un medico palestinese muore in una prigione israeliana dopo aver rifiutato di lasciare Gaza
Il lungo cammino del Libano verso la libertà dall’influenza siriana
La Svizzera rilascia e deporta il giornalista americano di origine palestinese Ali Abunimah
Il parlamento della Corea del Sud respinge la dichiarazione di legge marziale del presidente
Dai un'occhiata a TRT Global e facci sapere cosa ne pensi!
Contact us