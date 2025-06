Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che il personale americano viene evacuato da alcune località in Medio Oriente a causa delle crescenti tensioni con l'Iran, avvertendo che "potrebbe essere un luogo pericoloso".

Parlando con i giornalisti mercoledì, prima di partecipare alla serata inaugurale del musical premiato Les Misérables al Kennedy Center, Trump ha riconosciuto il ritiro del personale, mantenendo però la sua posizione ferma sulle ambizioni nucleari dell'Iran.

"Beh, stanno venendo spostati perché potrebbe essere un luogo pericoloso. Vedremo cosa succede. Abbiamo dato l'avviso di evacuazione", ha detto quando gli è stato chiesto dei rapporti sul trasferimento del personale.

Pressato sulla questione della riduzione delle tensioni regionali, ha ribadito la sua posizione sul programma nucleare iraniano.

"Non possono avere un'arma nucleare. Molto semplice. Non possono avere un'arma nucleare. Non lo permetteremo", ha affermato.

Mercoledì, il Dipartimento di Stato ha autorizzato la partenza del personale non essenziale dall'Iraq, a seguito di valutazioni di emergenza presso ambasciate situate a distanza di tiro da asset iraniani in Medio Oriente, Europa orientale e Nord Africa, secondo quanto riportato dal Washington Post.

Secondo il giornale, i funzionari dell'intelligence statunitense sono sempre più preoccupati per possibili attacchi israeliani contro le strutture nucleari iraniane senza il consenso di Washington.

L'entità dell'evacuazione, inclusa la possibilità che coinvolga tutto il personale diplomatico statunitense, rimane poco chiara.

Sempre mercoledì, il Ministro della Difesa iraniano, Aziz Nasirzadeh, ha minacciato di colpire le basi statunitensi nella regione in caso di conflitto tra i due paesi sul programma nucleare di Teheran.

Ha avvertito che tutte le basi statunitensi nella regione sono alla portata dei missili iraniani.

L'Iran "le colpirà nei paesi ospitanti senza esitazione", ha dichiarato.

La sua minaccia è arrivata un giorno dopo che il generale Michael Kurilla, comandante del Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM), ha testimoniato davanti al Congresso, affermando di aver presentato una "serie di opzioni" a Trump per impedire all'Iran di acquisire armi nucleari.

Le tensioni si verificano mentre si avvicina la sesta tornata di negoziati nucleari, prevista per domenica in Oman.