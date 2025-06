La piattaforma di messaggistica WhatsApp di Meta è stata vietata su tutti i dispositivi forniti dal governo dalla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, dopo che un memo che proibiva l'uso del servizio è stato inviato a tutto il personale della Camera lunedì, secondo quanto riportato dai media.

“L'Ufficio per la Cybersecurity ha considerato WhatsApp un rischio elevato per gli utenti a causa della mancanza di trasparenza su come protegge i dati degli utenti, dell'assenza di crittografia per i dati memorizzati e dei potenziali rischi per la sicurezza legati al suo utilizzo,” si legge nel memo inviato dal responsabile amministrativo del gigante tecnologico.

Il memo della Camera ha inoltre raccomandato al personale di utilizzare altre app di messaggistica, tra cui Wickr di Amazon.com, iMessage e FaceTime di Apple, la piattaforma Teams di Microsoft Corp e Signal.

Un portavoce di Meta ha rilasciato una dichiarazione affermando che l'azienda non era d'accordo con questa decisione “nei termini più forti possibili,” aggiungendo che la piattaforma WhatsApp offre un livello di sicurezza superiore rispetto alle altre app approvate nel memo della Camera.

A gennaio, un funzionario di WhatsApp ha dichiarato che l'azienda israeliana di spyware Paragon Solutions aveva preso di mira decine di suoi utenti, inclusi giornalisti e membri della società civile.

Nel 2022, la Camera aveva già vietato a tutto il personale l'uso della piattaforma di social media TikTok per motivi di sicurezza.