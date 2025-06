Dal 13 giugno, Israele ha condotto una serie di attacchi militari su larga scala contro l'Iran, colpendo siti tra cui alcune delle sue più importanti strutture nucleari. Finora, più di 104 persone sono state uccise e quasi 380 ferite in questi attacchi.

Secondo Reuters, almeno 14 scienziati nucleari iraniani e diversi ufficiali militari sono stati uccisi negli attacchi israeliani. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver assassinato nove dei principali scienziati nucleari dell'Iran. In un post condiviso su X (precedentemente Twitter), l'esercito israeliano ha affermato: “Nove scienziati senior ed esperti responsabili dell'avanzamento del programma di armi nucleari del regime iraniano sono stati uccisi.”

Secondo l'esercito israeliano, tutti gli scienziati ed esperti, individuati sulla base di informazioni di intelligence, avevano un ruolo cruciale nello sviluppo delle armi nucleari iraniane. La loro eliminazione, ha dichiarato, rappresenta un duro colpo alla capacità del regime di acquisire armi di distruzione di massa.

Chi sono dunque gli alti ufficiali militari e scienziati uccisi finora?

Militari

Mentre 16 morti sono stati confermati, più di 20 alti ufficiali del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) e altri comandanti di alto livello sono stati tra gli obiettivi degli attacchi israeliani.

Il Maggior Generale Mohammad Bagheri era il Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate iraniane. Era la figura militare più alta in Iran, secondo solo alla Guida Suprema Ayatollah Ali Khamenei. Secondo Press TV iraniana, si unì all'unità di intelligence dell'IRGC e rimase attivo durante la guerra Iran-Iraq. Tra il 2002 e il 2014, ha ricoperto il ruolo di vice per l'intelligence e le operazioni presso lo Stato Maggiore Generale delle Forze Armate. Nel 2016, fu nominato capo di stato maggiore delle forze armate iraniane dalla Guida Suprema Ayatollah Ali Khamenei. Bagheri fu anche sanzionato dagli Stati Uniti nel 2019.

Hossein Salami era il comandante in capo dell'IRGC. Si unì all'IRGC durante la guerra Iran-Iraq nel 1980. Secondo i media iraniani, ha servito come vice direttore delle operazioni per lo Stato Maggiore Congiunto dell'IRGC dal 1997 al 2006. Dal 2006 al 2009, Salami ha comandato la Forza Aerospaziale dell'IRGC, per poi diventare vice comandante dello Stato Maggiore Generale dell'IRGC fino al 2019. Nell'aprile 2019, ha assunto la posizione di comandante dell'IRGC.

Gholam Ali Rashid era il comandante del Quartier Generale Centrale Khatam al-Anbiya dell'Iran. Durante la guerra degli anni '80, emerse come uno dei principali ufficiali militari, secondo i media locali. Ebbe un ruolo significativo nel comando operativo delle forze armate.

Amir Ali Hajizadeh era il comandante delle Forze Aerospaziali dell'IRGC. Fu determinante nella rivoluzione missilistica dell'Iran. Si unì alla Divisione Aerospaziale dell'IRGC dopo la guerra degli anni '80. Secondo Press TV iraniana, Hajizadeh ha avuto un ruolo centrale nel potenziamento delle capacità missilistiche dell'Iran e nel rafforzamento della deterrenza difensiva del paese.

Mohammad Kazemi era il capo dell'intelligence per le Guardie Rivoluzionarie. Altri ufficiali militari uccisi negli attacchi israeliani includono: Mohsen Bagheri, Davood Shekhian, Mohammad Bagher Taherpour, Mansour Safarpour, Masoud Tayeb, Khosro Hassani, Mohammad Jafari e Javad Jarsara.

Scienziati

L'agenzia di stampa iraniana Tasnim ha descritto due delle vittime, Mohammad Mehdi Tehranchi e Fereydoun Abbasi, come “scienziati nucleari di spicco”.

Fereydoun Abbasi era un ex membro del parlamento iraniano. Ha guidato l'Organizzazione per l'Energia Atomica dell'Iran (AEOI) dal 2011 al 2013 e in precedenza era sopravvissuto a un tentativo di assassinio nel 2010.

Mohammad Mehdi Tehranchi era un fisico teorico ed era il presidente dell'Università Islamica Azad dell'Iran. Nel marzo 2020, è stato aggiunto alla lista delle entità del Dipartimento degli Stati Uniti per aver “agito in modo contrario agli interessi di sicurezza nazionale o di politica estera”.

Abdul Hamid Minouchehr era il capo della facoltà di Ingegneria Nucleare presso l'Università Shahid Beheshti. Ha avuto un ruolo cruciale nello sviluppo dei programmi educativi e di ricerca della facoltà.

Ahmad Reza Zolfaghari era un professore di ingegneria nucleare presso l'Università Shahid Beheshti. Minouchehr e Zolfaghari hanno partecipato attivamente a progetti strategici nazionali.

Amir Hossein Faghihi era un professore di nucleare presso l'Università Shahid Beheshti. Ha ricoperto il ruolo di vicepresidente dell'AEOI e capo dell'Istituto di Ricerca sulle Scienze e Tecnologie Nucleari. Ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo di nuove tecnologie nucleari e nel potenziamento delle infrastrutture scientifiche e di ricerca dell'Iran.

Saeed Borji era un ricercatore presso l'Università di Tecnologia Malek Ashtar, specializzato in Ingegneria Meccanica e dei Materiali (Solidi). In precedenza aveva collaborato con lo scienziato nucleare iraniano Mohsen Fakhrizadeh, assassinato dal regime israeliano nel 2020.

Sono disponibili informazioni limitate su Motallebzadeh, un altro scienziato nucleare iraniano preso di mira nei recenti attacchi. Lui e sua moglie hanno perso la vita venerdì. Allo stesso modo, ci sono poche informazioni su Mansour Asgari, esperto in fisica, e Ali Bakhouei Katirimi, esperto in meccanica.