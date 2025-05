Le bandiere sventolavano e il rumore degli zoccoli riecheggiava sull'asfalto dell'Aeroporto Ataturk di Istanbul questa settimana, in occasione del 7° Festival della Cultura Ethnosport. L'evento si è aperto con una vivace celebrazione di giochi ancestrali, musica e umanità condivisa.

Organizzato dalla Confederazione Mondiale Ethnosport (WEC), l'evento di quattro giorni, iniziato il 22 maggio e che terminerà il 25 maggio, riunisce oltre 1.000 atleti provenienti da 35 Paesi per onorare un'eredità culturale comune.

Il tema del festival di quest'anno, La tradizione inizia in famiglia, si allinea con la dichiarazione del presidente Recep Tayyip Erdogan che ha designato il 2025 come Anno della Famiglia ufficiale della Türkiye.

Attraverso spettacoli, laboratori interattivi e mostre culturali, il Festival è diventato una testimonianza vivente di come i valori radicati nella storia possano prosperare in un mondo in rapida modernizzazione.

Nel suo discorso inaugurale, Bilal Erdogan, presidente della Confederazione Mondiale Ethnosport, ha sottolineato la missione più ampia del festival, enfatizzando la preservazione culturale come una responsabilità nazionale e globale.

“Siamo lieti di vedere un interesse pubblico così forte già dal primo giorno. È la prova che le giovani generazioni desiderano un legame con il loro patrimonio. Questo Festival non è solo un omaggio al passato, ma un ponte verso il futuro. Se riusciremo a trasmettere i valori che hanno reso queste terre la nostra patria, rimarranno la nostra patria per altri mille anni. Non dobbiamo perdere quei valori. Esprimo la mia gratitudine a tutti coloro che contribuiscono a questo evento”, ha dichiarato Erdogan, richiamando l'attenzione anche sulla dimensione umanitaria dell'espressione culturale, ed evidenziando l'importanza del gioco per i bambini di tutto il mondo.

“Ogni bambino ha diritto a giocare. Ma troppi bambini, specialmente in luoghi come Gaza, sono privati di questo diritto. Questo Festival è anche una presa di posizione morale, un raduno di coscienza in cui chiediamo un mondo in cui i bambini ridano sotto cieli aperti, non si nascondano sotto le macerie”, ha aggiunto Erdogan.

Lanciato nel 2015 in Kirghizistan, il movimento Ethnosport è cresciuto fino a includere 42 organizzazioni membri in 27 Paesi, con piani per espandere la sua portata a 60 nazioni nei prossimi cinque anni.

Richiamo alla continuità culturale

Il Festival di quest'anno presenta una vasta gamma di sport tradizionali, dall'arco a cavallo alla lotta con cintura, fino ai giochi da tavolo come Mangala e 19 Tas. Ma l'Ethnosport non è solo nostalgia culturale; si propone come una risposta moderna alla crescente dipendenza dagli schermi tra i giovani.

Il ministro della Gioventù e dello Sport della Türkiye, Osman Askin Bak, che ha partecipato all'inaugurazione del Festival insieme a Erdogan, lodando l'evento per il coinvolgimento dei giovani, ha affermato:

“Vedere i nostri bambini e giovani abbracciare questo festival ci riempie di speranza. La cultura è uno dei valori fondamentali della nostra nazione. Siamo grati alla Confederazione Mondiale Ethnosport per mantenere vive queste tradizioni. Con il supporto del nostro presidente, stiamo costruendo una generazione forte, radicata e attiva. Sport, tradizioni e identità culturale: tutto va di pari passo.

Non dobbiamo dimenticare Gaza. Non restiamo in silenzio mentre i bambini vengono uccisi. Alziamo la voce per un mondo in cui ogni bambino possa giocare.”

Mosaico di memoria e identità

Tra i visitatori del festival c'era Ayse Nur Menekse, ricercatrice e scrittrice, circondata dai suoni degli strumenti popolari e dal profumo della terra proveniente dalle tende di feltro, profondamente colpita dall'atmosfera di tradizione vivente:

“Non era solo una mostra di patrimonio—era un mosaico di identità,” racconta a TRT World. “Il festival sembrava un ponte culturale che si estende dal nostro passato al nostro futuro. In un'epoca in cui temiamo di perdere le nostre radici a causa della digitalizzazione, questa è una rinascita radicata nell'appartenenza.”

Ha aggiunto: “Guardare nazioni diverse esibirsi fianco a fianco—creando, condividendo, ridendo insieme—è stato profondamente commovente. Mentre camminavo tra le tende kirghise e kazake, mi immaginavo cavalcare liberamente attraverso le steppe, mano nella mano con i nostri fratelli e sorelle dell'Asia Centrale. È stato un momento che vale una vita.”

Attraverso i terreni del festival, i visitatori hanno provato il tiro con l'arco, la lotta tradizionale e l'equitazione. I bambini hanno ascoltato racconti popolari mentre gli adulti esploravano laboratori artigianali e assaggiavano cucine da tutto il mondo.

Una nuova attrazione di quest'anno è la “Oba della Famiglia”, uno spazio dedicato dove le famiglie creano artigianato, ascoltano conferenze sul patrimonio e sperimentano giochi che rafforzano i legami intergenerazionali.

Mentre i cavalli del Karabakh incantavano gli spettatori con le loro straordinarie acrobazie e le melodie si diffondevano dal Museo degli Strumenti alle Esposizioni di Giocattoli, il Festival Ethnosport ha rivelato il suo scopo più profondo: non solo preservare la cultura, ma permetterle di respirare, crescere e connettere le persone oltre i confini.

“Ogni tenda raccontava una storia,” dice Ayse Nur Menekse. “Ogni melodia portava un'identità. Ogni gioco tramandava un valore.”

Per la scrittrice Melike Gunyuz, questa è stata la sua prima esperienza al Festival Ethnosport, che le ha lasciato un'impressione duratura quando ha parlato con TRT World:

“L'atmosfera era esaltante,” dice, la sua voce animata dall'entusiasmo. “La squadra del Karabakh dall'Azerbaigian era particolarmente straordinaria—un ensemble completo di musicisti, ballerini popolari e atleti equestri che si esibivano insieme. E ciò che mi ha colpito di più è stato vedere le donne partecipare a queste esibizioni acrobatiche a cavallo.”

Per Gunyuz, il messaggio è stato semplice ma profondo: “Continuavo a chiedermi: Perché non sono mai stata qui prima? Ogni bambino e ogni giovane dovrebbe vivere questa esperienza. Non è solo un evento—è una sensazione che rimane con te.”

In programma fino al 25 maggio con ingresso gratuito, il 7° Festival della Cultura Ethnosport invita il pubblico a testimoniare la cultura in movimento: assaporare, ascoltare, sentire e vivere lo spirito della tradizione.