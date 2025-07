L’ambasciatore degli Stati Uniti in Israele ha esortato le autorità israeliane ad avviare un’indagine sull’uccisione di Saif Mussallet, un cittadino americano di origine palestinese linciato da coloni sionisti illegali nella Cisgiordania occupata.

In un post pubblicato martedì sulla piattaforma X, l’ambasciatore Mike Huckabee ha dichiarato:

«Ho chiesto a Israele un’indagine approfondita sull’omicidio di Saif Mussallet, un cittadino americano picchiato a morte mentre si trovava a Sinjil in visita alla sua famiglia. Questo crimine e atto di terrorismo devono avere conseguenze. Saif aveva solo 20 anni».

Appelli per fare giustizia

Saif Mussallet, cittadino statunitense proveniente dalla Florida, è stato vittima di un attacco mortale venerdì scorso nella cittadina di Sinjil, dove si trovava per far visita ai suoi parenti. La sua famiglia ha riferito che il giovane è stato circondato e picchiato dai coloni, i quali avrebbero anche impedito per circa tre ore l’accesso dei soccorsi medici. Mussallet è deceduto prima di poter essere trasportato in ospedale.

Numerosi membri del Congresso degli Stati Uniti hanno espresso messaggi di cordoglio e hanno chiesto al Dipartimento di Stato di avviare un’indagine indipendente sull’accaduto.

L’omicidio è avvenuto in un momento di crescente violenza da parte delle forze israeliane e dei coloni sionisti illegali nella Cisgiordania occupata.