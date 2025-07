Il piccolo Yahya al-Najjar, di soli tre mesi, è morto in un ospedale di Gaza dopo aver trascorso quattro giorni senza latte artificiale, sopravvivendo solo con tè all'anice, in un caso che riflette la crescente carestia che minaccia migliaia di bambini nell'enclave assediata.

I genitori di Yahya hanno raccontato di aver cercato latte artificiale e integratori nutrizionali senza successo, costringendoli a nutrirlo solo con tè all'anice — una tisana comunemente usata nella regione — in un disperato tentativo di tenerlo in vita.

Il suo corpo emaciato ha presto mostrato segni di grave malnutrizione, tra cui gonfiore e costole visibili, portando al suo ricovero in terapia intensiva, dove è morto di fame nella tarda serata di sabato, secondo quanto riferito dai testimoni.

Il Ministero della Salute palestinese a Gaza ha dichiarato domenica che il blocco imposto da Israele, che ha limitato l'ingresso di aiuti umanitari dall'ottobre 2023, ha causato la morte di 86 palestinesi — 76 dei quali bambini — a causa della fame e della malnutrizione.

Il ministero ha aggiunto che 18 persone sono morte di fame nelle ultime 24 ore, definendo la situazione un “massacro silenzioso” che si sta consumando sotto un assedio prolungato.

Anice al posto del latte artificiale

La madre di Yahya ha raccontato domenica che il suo bambino ha trascorso gli ultimi quattro giorni bevendo solo acqua e tè all'anice perché il latte artificiale era introvabile.

“Continuava a succhiarsi la mano tutto il tempo,” ha detto tra le lacrime, descrivendo la sua evidente fame.

Ha spiegato che i medici gli hanno diagnosticato malnutrizione dopo averlo portato in ospedale con sintomi come diarrea e stomaco gonfio. I suoi livelli di zucchero nel sangue sono rapidamente scesi e le sue condizioni sono peggiorate in poco tempo.

I medici hanno detto alla famiglia che Yahya aveva bisogno urgentemente di latte artificiale per sopravvivere. Ma con tutti i valichi chiusi ai beni umanitari e commerciali dal 2 marzo, il latte artificiale è scomparso dagli scaffali di Gaza.

La madre ha aggiunto che Yahya era stato precedentemente ricoverato e trattato con latte artificiale fornito dall'ospedale, portando a un breve miglioramento. Dopo che quella scorta si è esaurita, le sue condizioni sono nuovamente peggiorate.

“Morto di malnutrizione”

Lo zio di Yahya, Anan al-Najjar, ha detto che il neonato è sopravvissuto solo con acqua e tè all'anice sin dalla nascita a causa della continua carenza di latte artificiale.

“Da tre mesi non c'è latte artificiale a Gaza,” ha detto domenica. “Cosa ha fatto questo bambino per meritare di morire solo perché il latte non poteva raggiungerlo?”

Ha spiegato che Yahya non soffriva di nessuna condizione medica se non la malnutrizione. Sua madre, anch'essa malnutrita, non era in grado di allattarlo al seno e non c'erano alternative disponibili.

Ha lanciato un appello alla comunità internazionale affinché agisca con urgenza per fornire latte artificiale a Gaza e prevenire ulteriori morti.

Avvolto in un sudario bianco, Yahya è stato portato alla sua tomba dal padre, Fadi al-Najjar — il suo piccolo corpo privo dei vestiti nuovi spesso associati ai neonati. Distrutto dal dolore, il padre non è riuscito a parlare e ha pianto in silenzio mentre deponeva il figlio.

Gruppo per i diritti: Politica di fame in corso

L'Euro-Med Human Rights Monitor ha dichiarato lunedì che Yahya è stato il 75° bambino a Gaza a morire di fame o per mancanza di accesso al latte artificiale.

Un video diffuso dal gruppo ha mostrato il corpo fragile del neonato con un ventre gonfio e ossa sporgenti, affermando che la sua morte evidenzia l'impatto della “politica deliberata di fame” di Israele contro i 2,4 milioni di residenti di Gaza.

Il gruppo ha anche riferito che un altro neonato, di soli 35 giorni, è morto poco prima di Yahya a causa delle stesse condizioni.

Ha avvertito che questi non saranno gli ultimi bambini a morire a meno che questa politica di fame non finisca.

“Collassano per la fame”

Il gruppo ha aggiunto che la carestia sta colpendo tutte le fasce d'età a Gaza, con “centinaia di bambini, donne e anziani che collassano per la fame severa.”

“È solo una questione di tempo prima che assistiamo a morti di massa per fame,” ha avvertito.

Nell'ultima settimana, attivisti palestinesi hanno documentato persone che svenivano per strada a causa della fame. Anche i corrispondenti che riportano da Gaza hanno confermato di aver assistito a numerosi casi simili — e di aver sperimentato personalmente gli effetti della fame.

Dal 2 marzo, Israele ha sigillato tutti i valichi verso Gaza, bloccando l'ingresso di cibo, medicine e aiuti umanitari.

Secondo l'Ufficio Media del Governo a Gaza, circa 650.000 bambini rischiano di morire di fame e malnutrizione, e circa 60.000 donne incinte affrontano gravi rischi a causa della mancanza di cibo e cure sanitarie di base.

Israele ha ucciso più di 59.000 palestinesi, la maggior parte donne e bambini, a Gaza dall'ottobre 2023. La campagna militare ha devastato l'enclave, fatto collassare il sistema sanitario e portato a gravi carenze alimentari.