Il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ha sottolineato la necessità di un accordo tra Iran e Stati Uniti, poiché entrambe le parti sembrano disposte a negoziare dopo un periodo di attacchi aerei e crescenti tensioni.

Riferendosi al conflitto iniziato con gli attacchi di Israele contro l'Iran, Fidan ha dichiarato: “Come sapete, stiamo seguendo da vicino e siamo coinvolti in tutti gli sviluppi nella regione. Molto spesso, come mediatori. Perché è nel nostro interesse e nell'interesse della nostra regione che le guerre non scoppino e che quelle esistenti giungano a una fine.”

Il ministro Fidan ha ricordato di aver affermato, nella prima settimana degli attacchi a Gaza, che “una guerra tra Iran e Israele era imminente,” aggiungendo che “l'attacco di Israele contro l'Iran ha spinto quest'ultimo in una posizione di legittima difesa, e si è reso evidente che Israele non è così potente come sostiene di essere nel distruggere le capacità nucleari iraniane.” Questo ha solo messo in luce i suoi limiti.

Fidan ha osservato che anche le mosse politiche interne del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu hanno avuto un ruolo nella politica estera israeliana. Ha affermato che il mondo ha visto che “esiste una mente politica lì che non esita a incendiare la regione per i propri interessi.”

“Questa guerra è stata temporaneamente interrotta dopo 12 giorni, ma c'è un cessate il fuoco basato sull'assunto che le capacità nucleari siano state eliminate. La regione deve rimanere in allerta contro la possibilità che il cessate il fuoco venga infranto e che gli attacchi reciproci riprendano,” ha reso noto Fidan.

‘Un costo enorme’

Sottolineando che la guerra ha imposto un costo enorme, non solo ai due paesi ma anche alla regione, Fidan ha dichiarato: “Come sapete, c'è una distanza di oltre 1.000 chilometri tra i due paesi, e non c'è confine. Pertanto, è una guerra che attraversa i confini e coinvolge diversi paesi. Attualmente c'è un periodo di silenzio, ma per renderlo più permanente, è necessario un accordo tra Iran e Stati Uniti.”

Fidan ha affermato che la questione nucleare è solo un aspetto del processo in corso tra Israele e Iran, e che ci sono altri fattori coinvolti. “È chiaro che, a seguito dell'operazione militare condotta dagli Stati Uniti, le strutture nucleari in Iran sono state in gran parte danneggiate e rese inutilizzabili,” ha detto.

Notando che il programma nucleare ha molti componenti e che le strutture sono state gravemente danneggiate, Fidan ha riconosciuto che c'è stato un “colpo chiaro e serio” al programma nucleare iraniano.

Fidan ha risposto a una domanda sulle accuse secondo cui avrebbe ricevuto una chiamata dal Segretario di Stato americano Marco Rubio la notte in cui Israele ha attaccato l'Iran, affermando che “una conversazione del genere ha avuto luogo.”

Il ministro ha osservato che gli Stati Uniti hanno comunicato che “poiché non hanno partecipato all'attacco, non hanno avuto alcun ruolo in esso, e quindi gli iraniani non dovrebbero attaccarli, e se lo facessero, risponderebbero molto duramente.” Ha anche detto che gli Stati Uniti hanno menzionato “alcune questioni riguardanti la loro preoccupazione per la sicurezza della presenza americana nella regione.”

Fidan ha detto che gli Stati Uniti hanno poi contattato gli iraniani e hanno comunicato che “gli Stati Uniti non avrebbero avuto un ruolo in caso di attacco, e quindi non volevano che gli Stati Uniti intervenissero in modo da essere trascinati nella guerra, agendo come mediatori.”

Riguardo alle affermazioni secondo cui Trump e il Presidente iraniano Masoud Pezeshkian si sarebbero incontrati in Türkiye, Fidan ha detto: “Lasciatemi dire questo: a causa della fiducia nella leadership del nostro presidente, le proposte e le situazioni più avanzate sono state portate all'ordine del giorno, ma non commenterò su di esse.”

‘Nessuno si fida di nessuno’

Rispondendo a una domanda sul fatto che gli Stati Uniti si sarebbero coinvolti nella situazione dopo gli attacchi di Israele contro l'Iran e se Araghchi avrebbe fatto la sua prima dichiarazione sulla questione in Türkiye il 21 giugno, Fidan ha detto: “Quando ci siamo incontrati con il nostro omologo iraniano sabato, gli americani non erano in guerra.

“Il giorno successivo, quando abbiamo parlato con il nostro collega iraniano, il nostro consiglio di base è stato, ovviamente, di capire prima quali fossero le intenzioni degli americani. È una guerra totalmente distruttiva o è limitata alle strutture nucleari? Sembra che sia limitata alle strutture nucleari.

“Questo fa parte della strategia dell'Iran, come si è visto in precedenza. Nel nostro incontro, ho visto che ha anche trasmesso questo messaggio: 'Se questa attività limitata rimane tale, anche la nostra risposta sarà limitata.'

“Questo è stato un messaggio importante. Abbiamo trasmesso questo messaggio. Ovviamente, l'Iran ha discusso internamente. Hanno raggiunto un punto. E poi, come lo stesso Trump ha dichiarato nel suo post (sui social media), attraverso una comunicazione e un accordo reciproco, è diventata una questione di 'tu colpisci il mio punto, io colpirò il tuo, ma mi limiterò a questo punto.'

Fidan ha sottolineato che sono state imposte sanzioni a seguito di un voto sulle risorse nucleari dell'Iran anni fa, affermando: “C'è anche un altro equilibrio: i cinque membri permanenti sono tutti paesi dotati di armi nucleari, ed è impossibile per loro concordare su qualsiasi cosa nella situazione attuale.

“Tuttavia, concordano sul non permettere a un sesto paese di possedere armi nucleari. Ma non c'è alcuno sforzo per ridurre il numero a quattro, tre o due. Perché, alla fine, nessuno si fida di nessuno.”