I prezzi del petrolio sono aumentati dopo i raid aerei statunitensi contro le strutture nucleari iraniane durante il fine settimana, alimentando timori di un conflitto regionale più ampio e di possibili interruzioni nei flussi energetici.

Il Brent e il West Texas Intermediate (WTI) statunitense sono entrambi aumentati di oltre il quattro percento prima di ridurre i guadagni.

Lo Stretto di Hormuz sotto nuova minaccia

Il forte aumento dei prezzi segue la decisione degli Stati Uniti di unirsi a Israele nei bombardamenti contro i siti nucleari iraniani a Fordow, Natanz e Isfahan, provocando nuove minacce da parte di Teheran di chiudere lo Stretto di Hormuz, un punto di transito cruciale per il petrolio che gestisce circa un quinto delle spedizioni globali di greggio.

La Press TV iraniana ha riferito che il parlamento iraniano ha approvato una mozione a sostegno della chiusura dello Stretto. Sebbene Teheran abbia fatto minacce simili in passato, non ha mai messo in atto questa misura.

Gli analisti avvertono che, anche senza una chiusura completa, l'aumento delle tensioni e i rischi percepiti per le rotte di navigazione potrebbero portare a costi più elevati di trasporto e assicurazione, limitando i flussi di petrolio dalla regione.

"I rischi di danni alle infrastrutture petrolifere sono moltiplicati", ha dichiarato June Goh, analista senior di Sparta Commodities. "Gli spedizionieri eviteranno sempre più la regione."

Goldman Sachs ha affermato che, se lo Stretto di Hormuz fosse parzialmente bloccato — dimezzando i flussi di petrolio per un mese — i prezzi del Brent potrebbero temporaneamente salire a 110 dollari al barile. Tuttavia, la banca attualmente non prevede interruzioni significative.

Il Brent è già aumentato del 13 percento dall'inizio della guerra di Israele contro l'Iran il 13 giugno, mentre il WTI è salito di circa il 10 percento.