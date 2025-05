La Giordania ha messo al bando i Fratelli Musulmani, il gruppo di opposizione più esplicito del paese, e ha confiscato i loro beni dopo che alcuni membri del gruppo sono stati collegati a un complotto di sabotaggio, ha dichiarato il Ministro dell'Interno Mazen al Faraya.

Non c'è stato alcun commento immediato da parte del movimento, che ha operato legalmente in Giordania per decenni e gode di un ampio sostegno popolare nei principali centri urbani, con decine di uffici sparsi in tutto il paese.

Faraya ha dichiarato che tutte le attività del gruppo saranno vietate e che chiunque promuova la sua ideologia sarà ritenuto responsabile secondo la legge.

Il divieto include la pubblicazione di qualsiasi contenuto del gruppo, oltre alla chiusura e alla confisca di tutti i suoi uffici e proprietà, ha aggiunto mercoledì.

Gli oppositori dei Fratelli Musulmani, che sono vietati nella maggior parte dei paesi arabi, sostengono che il movimento abbia pubblicamente rinunciato alla violenza decenni fa.