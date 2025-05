Il presidente Donald Trump ha dichiarato di non aver consultato l'alleato Israele riguardo alla decisione degli Stati Uniti di riconoscere il nuovo governo della Siria, nonostante la profonda diffidenza israeliana nei confronti dell'amministrazione del presidente Ahmed Al-Sharaa.

"Non ho chiesto loro nulla a riguardo. Ho pensato che fosse la cosa giusta da fare. Mi è stato riconosciuto molto merito per questa decisione. Guardate, vogliamo che la Siria abbia successo", ha detto Trump ai giornalisti a bordo dell'Air Force One, poco dopo essere partito da Abu Dhabi al termine di un viaggio di quattro giorni in Medio Oriente.

Il presidente Trump ha inoltre affermato che gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni contro la Siria per promuovere un "nuovo inizio" per il Paese.

‘Sanzioni paralizzanti’

Trump ha annunciato il 13 maggio la fine delle sanzioni “brutali e paralizzanti” contro la Siria, in risposta alle richieste degli alleati di Al-Sharaa in Türkiye e Arabia Saudita.

La Siria è stata sottoposta per la prima volta a una vasta gamma di sanzioni statunitensi alla fine degli anni '70, quando il dittatore Hafez al Assad prese il potere attraverso un colpo di stato interno al partito e assunse la Presidenza nel 1970.

L'intensità delle sanzioni statunitensi è aumentata nel 2011, quando le violazioni dei diritti umani da parte del brutale regime di Bashar al Assad hanno fatto notizia a livello globale durante la guerra civile.

Parlando a un vertice Gulf-USA nella capitale saudita Riyad, Trump ha dichiarato che la decisione è stata presa dopo aver parlato con il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

“Dopo aver discusso la situazione con il principe ereditario Mohammed e il Presidente Erdogan della Türkiye, sto anche ordinando la cessazione delle sanzioni contro la Siria per dare loro un nuovo inizio. Questo dà alla Siria una possibilità di grandezza", ha detto.

Erdogan ha affermato che la decisione del presidente statunitense di revocare le sanzioni contro la Siria ha un'importanza storica.

Durante l'incontro, Erdogan ha espresso il desiderio di Ankara che la Siria diventi una nazione stabile e prospera, che collabori con i suoi vicini regionali e non rappresenti una minaccia per loro, citando gli sforzi in corso della Türkiye per raggiungere questo obiettivo.