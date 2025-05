“La Cina sta utilizzando l'intelligenza artificiale generativa (IA) per intensificare la disinformazione contro Taiwan con l'obiettivo di "dividere" l'opinione pubblica taiwanese, “ha dichiarato l'Ufficio di Sicurezza Nazionale dell'isola.

Taiwan ha accusato la Cina di aver intensificato negli ultimi anni esercitazioni militari, sanzioni commerciali e campagne di influenza contro l'isola per costringerla ad accettare le rivendicazioni di sovranità cinese. Taiwan respinge fermamente tali rivendicazioni.

Questo mese, la Cina ha condotto due giorni di esercitazioni militari e manovre con fuoco vivo vicino all'isola governata democraticamente, suscitando preoccupazione negli Stati Uniti e in molti dei suoi alleati.

In un rapporto presentato al parlamento — una copia è stata visionata da Reuters — l'Ufficio di Sicurezza ha dichiarato di aver rilevato oltre mezzo milione di "messaggi controversi" solo quest'anno, per lo più diffusi su piattaforme social come Facebook e TikTok.

Pechino ha preso di mira momenti sensibili, come il discorso del Presidente Lai Ching-te sulla Cina il mese scorso o l'annuncio di nuovi investimenti negli Stati Uniti da parte del produttore di chip TSMC, per lanciare quella che il rapporto definisce "guerra cognitiva", aggiungendo che tali sforzi sono "progettati per creare divisioni nella nostra società".

"Con la diffusione e la maturazione dell'applicazione della tecnologia IA, è stato anche riscontrato che il Partito Comunista Cinese utilizza strumenti di IA per assistere nella generazione e diffusione di messaggi controversi", si legge nel rapporto.

L'Ufficio per gli Affari di Taiwan della Cina non ha risposto a una richiesta di commento.

Intensificate tattiche della "zona grigia"

Il rapporto ha inoltre evidenziato che la Cina ha intensificato le sue tattiche della "zona grigia" contro Taiwan, con un netto aumento quest'anno delle incursioni della guardia costiera cinese e dei palloni aerostatici nelle acque e nello spazio aereo di Taiwan.

Queste mosse hanno costretto Taiwan a mobilitare le sue forze in risposta, esaurendo le sue risorse, ha affermato il rapporto.

Lai, che sostiene che solo il popolo taiwanese possa decidere il proprio futuro, ha definito a marzo la Cina una "forza ostile straniera".

La Cina considera Taiwan parte del proprio territorio, da riportare sotto il suo controllo anche con la forza, se necessario.