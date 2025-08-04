Un alto funzionario di Hamas ha accusato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di tentare di uccidere gli ostaggi israeliani a Gaza affamandoli, dopo non essere riuscito a localizzarli e ucciderli con attacchi aerei.

In una dichiarazione rilasciata domenica, Izzat al-Rishq, membro dell'Ufficio Politico di Hamas, ha affermato che la politica di fame e sete imposta da Netanyahu e dal “governo nazista” alla popolazione di Gaza sta ora colpendo anche i prigionieri israeliani. Ha attribuito la piena responsabilità delle loro condizioni al governo israeliano.

Al-Rishq ha dichiarato che le forze di resistenza palestinesi trattano i prigionieri israeliani in linea con principi religiosi e umanitari, condividendo con loro cibo e acqua, come fanno con il resto della popolazione palestinese.

Ha ricordato che, in precedenti scambi di prigionieri, i detenuti israeliani sono stati rilasciati in buone condizioni fisiche e mentali, ma ha affermato che ora soffrono di fame, debolezza e perdita di peso, riflettendo la situazione dei residenti assediati di Gaza.

L'oppressione di Netanyahu nei confronti del popolo di Gaza ha coinvolto anche i prigionieri, e sta cercando di disciplinarli attraverso una crudele politica della fame, ha detto Al-Rishq.

Ha inoltre sostenuto che la politica della fame a Gaza fa parte della strategia di Netanyahu per risolvere la questione degli ostaggi.

“Quando Netanyahu non è riuscito a trovare gli ostaggi e ucciderli con attacchi aerei, ora sta cercando di risolvere la questione affamandoli,” ha dichiarato.

Tel Aviv stima che 50 israeliani rimangano prigionieri a Gaza, di cui 20 si ritiene siano ancora vivi. Nel frattempo, Israele detiene oltre 10.800 palestinesi, molti dei quali affrontano torture, fame e negligenza medica, secondo gruppi per i diritti palestinesi e israeliani.