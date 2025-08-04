Un alto funzionario di Hamas ha accusato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di tentare di uccidere gli ostaggi israeliani a Gaza affamandoli, dopo non essere riuscito a localizzarli e ucciderli con attacchi aerei.
In una dichiarazione rilasciata domenica, Izzat al-Rishq, membro dell'Ufficio Politico di Hamas, ha affermato che la politica di fame e sete imposta da Netanyahu e dal “governo nazista” alla popolazione di Gaza sta ora colpendo anche i prigionieri israeliani. Ha attribuito la piena responsabilità delle loro condizioni al governo israeliano.
Al-Rishq ha dichiarato che le forze di resistenza palestinesi trattano i prigionieri israeliani in linea con principi religiosi e umanitari, condividendo con loro cibo e acqua, come fanno con il resto della popolazione palestinese.
Ha ricordato che, in precedenti scambi di prigionieri, i detenuti israeliani sono stati rilasciati in buone condizioni fisiche e mentali, ma ha affermato che ora soffrono di fame, debolezza e perdita di peso, riflettendo la situazione dei residenti assediati di Gaza.
L'oppressione di Netanyahu nei confronti del popolo di Gaza ha coinvolto anche i prigionieri, e sta cercando di disciplinarli attraverso una crudele politica della fame, ha detto Al-Rishq.
Ha inoltre sostenuto che la politica della fame a Gaza fa parte della strategia di Netanyahu per risolvere la questione degli ostaggi.
“Quando Netanyahu non è riuscito a trovare gli ostaggi e ucciderli con attacchi aerei, ora sta cercando di risolvere la questione affamandoli,” ha dichiarato.
Tel Aviv stima che 50 israeliani rimangano prigionieri a Gaza, di cui 20 si ritiene siano ancora vivi. Nel frattempo, Israele detiene oltre 10.800 palestinesi, molti dei quali affrontano torture, fame e negligenza medica, secondo gruppi per i diritti palestinesi e israeliani.
Fame e genocidio
In precedenza, il Ministero della Salute palestinese ha riferito che altri sei palestinesi sono morti di fame nell'enclave assediata, portando il bilancio delle vittime dall'ottobre 2023 a 175, tra cui 93 bambini.
Israele ha ucciso quasi 61.000 palestinesi, per lo più donne e bambini, nella sua campagna di violenza nell'enclave assediata.
Secondo l'agenzia di stampa ufficiale palestinese WAFA, circa 11.000 palestinesi si teme siano sepolti sotto le macerie delle case distrutte.
Gli esperti, tuttavia, sostengono che il bilancio reale delle vittime superi di gran lunga quanto riportato dalle autorità di Gaza, stimando che potrebbe aggirarsi intorno ai 200.000.
Nel corso del genocidio, Israele ha ridotto gran parte dell'enclave assediata in macerie, spostando praticamente tutta la sua popolazione.
Lo scorso novembre, la Corte Penale Internazionale ha emesso mandati di arresto per Netanyahu e il suo ex Ministro della Difesa Yoav Gallant per crimini di guerra e crimini contro l'umanità a Gaza.
Israele deve anche affrontare un'accusa di genocidio presso la Corte Internazionale di Giustizia per la sua guerra sull'enclave.