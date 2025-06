Il presidente Recep Tayyip Erdoğan ha avuto una conversazione telefonica con il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, mentre proseguono gli attacchi israeliani contro l'Iran.

Secondo una dichiarazione diffusa martedì, i due leader hanno affrontato, oltre al conflitto tra Israele e Iran, anche le relazioni bilaterali e altre questioni regionali.

Durante il colloquio, Erdoğan ha avvertito che la spirale di violenza innescata dagli attacchi israeliani contro l’Iran rappresenta una seria minaccia per la sicurezza dell’intera regione, sottolineando che il Medio Oriente non può permettersi un nuovo conflitto armato.

Il presidente turco ha ribadito la necessità di intensificare gli sforzi diplomatici per fermare gli scontri e ha indicato come strada da seguire il ritorno al tavolo dei negoziati per risolvere la questione del programma nucleare iraniano.

Erdoğan ha inoltre richiamato l’attenzione sulla crisi umanitaria in corso a Gaza, affermando che questa non deve essere oscurata dall’escalation attuale. Ha aggiunto che, in caso contrario, anche la Cisgiordania e Gerusalemme Est rischierebbero di subire ulteriori pressioni da parte dell’occupazione israeliana.