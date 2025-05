Il Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha denunciato che l'attacco condotto domenica da Israele contro l'ospedale Nasser di Khan Younis, nel sud di Gaza, ha ulteriormente compromesso il già fragile sistema sanitario della Striscia.

"L'attacco ha gravemente danneggiato il reparto chirurgico, causando la morte di due persone e il ferimento di altre otto", ha dichiarato lunedì su X Tedros Ghebreyesus.

"Sono stati distrutti 35 posti letto destinati ai pazienti ricoverati, aggravando una situazione sanitaria già al collasso a causa delle ferite riportate nella nuova ondata di violenze", ha aggiunto.

Tedros ha ribadito che "l'assistenza sanitaria non deve essere un bersaglio: va protetta e non militarizzata", rinnovando l'appello dell'OMS per "il rilascio di tutti gli ostaggi e la ripresa del cessate il fuoco".

Domenica sera, il Ministero della Salute palestinese ha riferito che almeno due palestinesi sono stati uccisi e diversi altri feriti a seguito di un bombardamento dell'esercito israeliano contro un ospedale nel sud di Gaza.

Secondo il ministero, l'attacco ha colpito il reparto chirurgico della struttura, causando la morte di un sedicenne e di un altro palestinese, oltre al ferimento di diversi pazienti e membri del personale medico.

L'esercito israeliano ha inoltre lanciato un attacco aereo a sorpresa su Gaza il 18 marzo, provocando la morte di almeno 730 persone e il ferimento di quasi 1.200, nonostante l'accordo di cessate il fuoco e lo scambio di prigionieri entrato in vigore a gennaio.