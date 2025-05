L'ex presidente polacco Lech Wałęsa è intervenuto mercoledì in una disputa in corso tra i leader polacchi e statunitensi, definendo il miliardario Elon Musk "un uomo che non significa nulla".

“Facciamo la nostra parte, creiamo una sicurezza europea e alleanze forti qui, in Europa, non ci occupiamo di Musk e non ci preoccupiamo di lui. Non mi preoccupo di lui... dobbiamo stare lontano da lui. è un uomo che non significa nulla,” ha dichiarato il premio Nobel per la pace in un'intervista al tabloid polacco Super Express.

Durante il fine settimana, il ministro degli Esteri polacco Radosław Sikorski ha avuto uno scontro con Musk, stretto consigliere del presidente statunitense Donald Trump, e con il segretario di Stato americano Marco Rubio.

Sikorski e Musk hanno discusso del sistema Starlink, con Musk che ha affermato che, se avesse deciso di disconnettere l'Ucraina da Starlink, “l'intera linea del fronte” sarebbe crollata.

In risposta, Sikorski ha dichiarato che Starlink per l'Ucraina è finanziato dalla Polonia come parte di un accordo commerciale bilaterale e che qualsiasi minaccia di spegnerlo potrebbe spingerli alla ricerca di una rete alternativa.

Rubio ha poi accusato Sikorski di rivolgere accuse infondate.

“Nessuno ha minacciato di tagliare l'Ucraina da Starlink. E grazie a Dio, senza Starlink, l'Ucraina avrebbe perso questa guerra molto tempo fa, e i russi sarebbero ora al confine con la Polonia,” ha dichiarato.

Poco dopo, Musk ha reagito al post di Sikorski.

“Stai zitto, ometto. Paghi solo una piccola parte dei costi. E non c'è alcun sostituto per Starlink,” ha scritto.

Successivamente, Musk ha definito Sikorski una "marionetta" dell'investitore americano-ungherese George Soros.