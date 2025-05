Le Brigate Al-Qassam, il braccio armato del gruppo di resistenza palestinese Hamas, hanno pubblicato un breve video contenente un messaggio audio di un prigioniero israeliano, intitolato "Presto... Il tempo sta per scadere".

Il video di 21 secondi include un messaggio vocale di un prigioniero non identificato, diretto a sua madre. Nel video non sono stati mostrati né immagini, né nomi, né dettagli identificativi del prigioniero.

Il video si conclude con l'immagine di una clessidra e la frase "Il tempo sta per scadere" scritta in arabo, inglese ed ebraico.

Le Brigate Al-Qassam hanno più volte avvertito dei pericoli per i prigionieri a causa del continuo rifiuto di Israele di riprendere i negoziati per il cessate il fuoco e del deliberato bombardamento delle aree in cui si trovano gli ostaggi, secondo dichiarazioni precedenti del gruppo.

Il destino di Edan Alexander è sconosciuto

Le Brigate Al-Qassam hanno anche dichiarato di aver recuperato il corpo di una guardia assegnata alla protezione del prigioniero americano-israeliano Edan Alexander, ma il destino degli ostaggi rimane sconosciuto.

"Ma il destino del prigioniero e degli altri ostaggi rimane sconosciuto", ha dichiarato il gruppo.

"Stiamo cercando di proteggere tutti i prigionieri (ostaggi) e di preservare le loro vite nonostante la brutalità dell'aggressione... ma le loro vite sono in pericolo a causa delle operazioni di bombardamento criminali condotte dall'esercito nemico", ha affermato Abu Obeida, portavoce del braccio armato di Hamas, in una dichiarazione.

In precedenza, le Brigate Al-Qassam avevano trasmesso un video di Alexander in cui accusava il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di aver ingannato l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ostacolando il rilascio suo e di altri prigionieri.

"Ogni giorno vedo Netanyahu controllare il paese come un dittatore mentre io crollo fisicamente e mentalmente", ha detto.

Attualmente, Israele ritiene che 24 dei 59 ostaggi rimasti a Gaza siano ancora vivi.

Nel frattempo, oltre 9.500 palestinesi sono imprigionati nelle carceri israeliane, molti dei quali subiscono torture, fame e negligenza medica, che hanno portato a numerosi decessi, secondo gruppi per i diritti palestinesi e israeliani.

Carneficina israeliana

Israele ha ucciso oltre 51.000 palestinesi, per lo più donne e bambini, nella sua carneficina a Gaza assediata dall'ottobre 2023. Quel numero è stato successivamente rivisto a 62.000.

Nella sua guerra genocida, Israele ha ridotto la maggior parte dell'enclave bloccata in macerie e ha sfollato quasi l'intera popolazione, bloccando l'ingresso di cibo, acqua, medicine, elettricità e altri aiuti umanitari disperatamente necessari.

I prigionieri, le loro famiglie e migliaia di israeliani hanno fatto pressione su Netanyahu per garantire il ritorno degli ostaggi, ma lui ha unilateralmente posto fine alla tregua e ha ripreso la guerra a marzo.

La Corte Penale Internazionale ha emesso mandati di arresto lo scorso novembre per Netanyahu e il suo ex ministro della difesa, Yoav Gallant, per crimini di guerra e crimini contro l'umanità a Gaza.

Israele deve anche affrontare un caso di genocidio presso la Corte Internazionale di Giustizia per la sua guerra sull'enclave.