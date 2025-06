Il Ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, è arrivato giovedì a Kiev per discutere ulteriori aiuti militari all'Ucraina, mentre gli sforzi per porre fine al conflitto triennale con la Russia affrontano ostacoli e le forze di Mosca intensificano i bombardamenti.

Russia e Ucraina si sono incontrate per colloqui di pace a Istanbul all'inizio di questo mese, in un nuovo tentativo di risolvere il conflitto iniziato a febbraio 2022.

Tuttavia, le due parti rimangono in disaccordo su questioni come le concessioni territoriali e la prospettiva di un'eventuale adesione dell'Ucraina alla NATO. Nel frattempo, i combattimenti continuano, con un attacco di droni russi che mercoledì ha ucciso sei persone a Kharkiv, la seconda città più grande dell'Ucraina.

“Lo scopo del viaggio è principalmente quello di dimostrare... che la Germania, che il nuovo governo federale, continua a sostenere l'Ucraina nella situazione attuale, che non è diventata più semplice,” ha dichiarato Pistorius ai giornalisti al suo arrivo a Kiev.

Ha aggiunto che discuterà di un ulteriore supporto militare da parte della Germania e delle nazioni europee.

Pistorius ha dichiarato, prima della sua partenza, che la Germania sta facendo tutto il possibile per permettere all'Ucraina di difendersi e rafforzare la sua posizione in eventuali negoziati con la Russia.

La Germania è il secondo maggiore sostenitore militare dell'Ucraina dopo gli Stati Uniti, il cui impegno verso Kiev è stato messo in discussione, esercitando pressione sull'Europa affinché intensifichi il proprio supporto.

Il Cancelliere tedesco Friedrich Merz, che ha già viaggiato a Kiev e ospitato il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy a Berlino da quando è entrato in carica a maggio, ha recentemente dato il via libera all'Ucraina per l'uso di “armi a lungo raggio” fornite dalla Germania e da altri, suscitando l'ira di Mosca.