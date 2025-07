La procura israeliana ha approvato una richiesta del Primo Ministro Benjamin Netanyahu di rinviare le udienze del processo per corruzione previste per la prossima settimana, a causa della sua visita programmata a Washington per incontrare il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, secondo quanto riportato dai media locali mercoledì.

Il premier israeliano si recherà negli Stati Uniti la prossima settimana per colloqui con Trump e altri alti funzionari statunitensi riguardo alla guerra a Gaza, all'Iran e ad altre questioni regionali.

Secondo l'emittente pubblica israeliana KAN, Netanyahu ha chiesto di annullare le sessioni del processo previste per la prossima settimana, citando la sua visita negli Stati Uniti, e la procura ha approvato la sua richiesta.

Le udienze di questa settimana sono state anch'esse annullate dal Tribunale Distrettuale di Gerusalemme dopo una richiesta simile da parte del premier.

L'annullamento è avvenuto dopo le ripetute dichiarazioni di Trump, che ha chiesto la cancellazione del processo contro Netanyahu, definendolo una “caccia alle streghe” contro il primo ministro.

Netanyahu è accusato di corruzione, frode e abuso di fiducia, accuse che, se provate, potrebbero portare alla reclusione.

A gennaio, Netanyahu ha iniziato le sessioni di interrogatorio relative ai Casi 1000, 2000 e 4000, che ha negato. Il procuratore generale ha presentato un atto d'accusa relativo a questi casi alla fine di novembre 2019.

Il processo di Netanyahu, iniziato il 24 maggio 2020, lo ha reso il primo leader israeliano in carica a testimoniare come imputato in un processo penale nella storia del paese.

Affronta inoltre accuse di crimini di guerra e crimini contro l'umanità, con la Corte Penale Internazionale che ha emesso mandati di arresto contro di lui e l'ex Ministro della Difesa Yoav Gallant nel novembre 2024 per atrocità a Gaza, dove oltre 56.600 persone, per lo più donne e bambini, sono state uccise dal 7 ottobre 2023.