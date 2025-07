Il servizio diplomatico dell'Unione Europea ha presentato 10 opzioni per azioni politiche contro Israele dopo aver rilevato il mese scorso "indicazioni" che Israele avrebbe violato gli obblighi in materia di diritti umani previsti da un accordo che regola i suoi rapporti con il blocco.

In un documento preparato per i paesi membri dell'UE e visionato da Reuters, le opzioni includono misure significative come la sospensione dell'Accordo di Associazione UE-Israele - che comprende le relazioni commerciali - e azioni più limitate come la sospensione di progetti tecnici.

Prima del rapporto del mese scorso, i membri dell'UE avevano espresso crescente preoccupazione per il trattamento riservato da Israele ai palestinesi nel contesto della brutale guerra a Gaza, manifestando allarme per le restrizioni agli aiuti destinati all'enclave.

La maggior parte delle misure presentate giovedì richiederebbe l'approvazione di tutti i 27 paesi membri dell'UE o di una loro maggioranza. I diplomatici affermano che non è chiaro se ci sia la volontà sufficiente tra gli stati membri per portare avanti una delle opzioni.

Frustrazione dell'UE

I ministri degli Esteri dell'UE discuteranno le opzioni in una riunione a Bruxelles martedì.

Finora, non ci sono segnali che molti paesi dell'UE siano favorevoli alle misure più severe delineate nel documento.

Tuttavia, il rapporto del mese scorso e il documento successivo riflettono il desiderio di segnalare almeno una diffusa frustrazione dell'UE nei confronti del governo del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

Il capo della politica estera dell'UE, Kaja Kallas, ha dichiarato giovedì che Israele ha accettato di migliorare la situazione umanitaria a Gaza, aumentando il numero di camion per gli aiuti e aprendo punti di attraversamento e alcune rotte per gli aiuti.

Tra le opzioni nel documento vi sono la sospensione totale o parziale dell'Accordo di Associazione. Una sospensione parziale potrebbe riguardare il trattamento commerciale preferenziale o il dialogo politico con Israele, secondo quanto riportato nel documento.

Embargo sulle armi

L'UE potrebbe anche sospendere la partecipazione di Israele ai programmi di scambio studentesco Erasmus+ o ai programmi di ricerca accademica Horizon, secondo il documento.

Inoltre, il documento elenca opzioni che potrebbero essere perseguite al di fuori dell'ambito dell'Accordo di Associazione, come l'imposizione di sanzioni ai ministri israeliani per violazioni dei diritti umani o un embargo sulle armi che potrebbero essere utilizzate a Gaza.

L'UE potrebbe interrompere i viaggi senza visto per gli israeliani nell'UE o vietare le importazioni dagli insediamenti israeliani illegali nei territori palestinesi - oppure i singoli paesi dell'UE potrebbero decidere di attuare tale divieto, secondo quanto riportato nel documento.

Un funzionario israeliano ha respinto il rapporto dell'UE del mese scorso definendolo unilaterale, affermando che "esemplifica i doppi standard che l'UE applica nei confronti di Israele".