Israele ha distrutto l'auditorium principale dell'Università Islamica di Gaza, lasciandolo completamente bruciato. Giganteschi buchi sono stati scavati nelle sue pareti annerite. Le file di sedili sono stravolte e contorte.

Ora, il palco, una volta scenario di gioiose cerimonie di laurea, è affollato di tende dei sfollati. Il campus è diventato un rifugio per centinaia di famiglie nel nord di Gaza da quando Israele ha rotto il cessate il fuoco a marzo e ha rilanciato la guerra.

Manal Zaanin, una madre di sei figli, ha trasformato un armadio a file in un forno improvvisato per cuocere il pane pita, che vende ad altre famiglie. I suoi figli e altri parenti stendono l’impasto sui materassi in una delle aule.

Le famiglie uniscono le loro risorse per acquistare carburante per i trattori, in modo da portare grandi contenitori d’acqua. Un mercato improvvisato è stato allestito sotto l’arco principale dell’ingresso.

La loro lotta per sopravvivere è peggiorata poiché Israele ha bloccato l'ingresso di cibo, carburante, medicine e altri beni a Gaza per oltre un mese, mettendo a dura prova le scorte limitate delle agenzie umanitarie, da cui dipende quasi l'intera popolazione.

Una delle più grandi del territorio, l’Università Islamica di Gaza, contava circa 17.000 studenti prima della guerra, impegnati in studi che spaziavano dalla medicina e chimica alla letteratura e al commercio.

Più del 60% dei suoi studenti erano donne. Il campus è stato colpito violentemente da attacchi aerei e incursioni delle truppe di terra israeliane. Gli attacchi hanno ucciso almeno 10 dei suoi professori e decani, compreso il rettore dell’università; il fisico di spicco Sufian Tayeh, ucciso insieme alla sua famiglia quando la loro casa è stata bombardata; e uno dei suoi professori più noti, Refaat Alareer, un insegnante di inglese che organizzava laboratori per giovani scrittori di Gaza.

All’Università di Israa, le truppe hanno fatto esplodere gli edifici principali con una detonazione controllata, riducendoli in macerie nel gennaio 2024.

Nessun campus è attualmente operativo nel territorio, anche se alcune università, tra cui l’Università Islamica di Gaza, offrono corsi online limitati.