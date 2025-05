Washington, DC — Quando la pioggia di coriandoli è terminata nell'anfiteatro Shoreline nella Bay Area di San Francisco, qualcosa era scomparso.

Non una funzione. Non un telefono. Una filosofia.

Dalle prime parole del CEO di Google Sundar Pichai all'ultima diapositiva, il Google I/O 2025 non è stata una conferenza per sviluppatori. È stata una riorganizzazione, una dichiarazione di intenti.

Nessuna presentazione di Pixel, nessuna nuova versione di Android. Solo Gemini. Ovunque. In ogni cosa. Una risposta forte, avvincente, cinematografica a OpenAI e Microsoft.

Ma ciò ha lasciato una domanda più profonda in sospeso, più alta delle ovazioni durante il keynote: Quale sarà il prezzo di tutto questo?

“Google sta segnalando la fine dell’era degli smartphone o sta semplicemente brandizzando il suo futuro concentrandosi sull’intelligenza artificiale con l’I/O 2025?”

Così ha parlato a TRT World Zane Riedel, stratega dell’intelligenza artificiale con base a San Francisco.

L’agente che ha divorato il sistema operativo

Per la prima volta nella sua storia, Google non ha menzionato una nuova versione di Android. Non si è trattato di una dimenticanza. È stata una dichiarazione d’intenti.

Al suo posto: Gemini 2.5 — non dentro il telefono, ma una nuova forma di intelligenza che orbita intorno alla tua vita.

Scrive il tuo codice. Pianifica i tuoi viaggi. Prepara le tue presentazioni. Traduce la tua voce in tempo reale in un’altra lingua. Chiacchiera come un amico.

Non è un app. Nemmeno un assistente. È ciò che Google ora chiama un “agente”.

Ma in un mondo in cui questo agente legge i tuoi file, anticipa i tuoi bisogni, organizza i tuoi documenti e pianifica le tue giornate — che fine fa la tua autonomia?

“Google non sta abbandonando l’hardware,” afferma Zane Riedel. “Lo sta semplicemente brandizzando come un’interfaccia AI fluida — gli smartphone ora diventano un canale per l’intelligenza artificiale tra auto, occhiali e persino salotti. Gemini è ormai il nuovo sistema operativo.”

Dalla barra di ricerca alla sensibilità

D’ora in poi, Google vuole che sia Gemini a plasmare il modo in cui cerchi. Non si limiterà a restituire risultati — metterà in discussione la tua domanda, genererà sotto-domande, costruirà risposte unite da memoria e inferenza.

Lo chiamano “Modalità AI”.

Sembra un filtro sovrapposto alla realtà — predittivo, generativo, e in modo inquietante deciso.

Presto “controllerà il tuo lavoro,” dicono.

Non viene mostrato alcun metodo e, al momento, è solo una promessa. Ed è qui che le cose iniziano a farsi confuse.

Google non ti chiede di usare l’intelligenza artificiale. Ti invita a pensare con essa.

Uno studio cinematografico nel tuo browser

Google ha mostrato molte cose all’I/O 2025. Per esempio: Flow. Un motore da testo a video che prende le tue parole come se fossero una sceneggiatura — personaggi, illuminazione, dialoghi. Tu immagini. Lui crea.

Poi Veo 3: cortometraggi basati sulla fisica, ricchi di realismo, influenzati dal caos. La risposta di Google a Sora di OpenAI.

E Beam — precedentemente noto come Project Starline — ora è uno strumento per videochiamate multilingue in tempo reale. Traduce la tua voce in un’altra lingua con il tuo stesso accento. Non aggiunge sottotitoli. Fa performance.

Tutte le strade portano a Gemini. Scrittore. Traduttore. Regista.

Una nuova era per lo smartphone

Questo è il pensiero al centro di questa trasformazione. Se Android è stato ridotto a infrastruttura, cos’è ora il telefono?

Un ospite? Un guscio? Uno schermo parlante per l’agente?

Non è la morte dello smartphone. Ma non è più la star.

La star è il sistema dietro lo schermo — basato su server, supportato dal cloud, ricco di memoria. La cosa che risponde prima ancora che tu finisca di chiedere. Quella che costruisce con te, per te, forse anche tramite te.

“Il ragionamento e la creatività mostrati da Gemini 2.5 attraverso Jules o Flow indicano un vero progresso,” dice Riedel. “Ma siamo ancora a qualche anno di distanza da sistemi completamente sicuri e universalmente affidabili.”

Astra e strumenti simili offrono consapevolezza contestuale e continuità, ma “funzionano al meglio in ambienti controllati, come la creazione di un test o il riassunto di un saggio,” afferma. “Non negli scenari complessi e incerti in cui l’etica umana è ancora la cosa più importante.”

Prevede che ci vorranno “da tre a cinque anni” prima che gli agenti a livello consumer possano operare senza supervisione. “Siamo vicini — ma non ancora abbastanza da smettere di fare domande.”

Un rebranding e una pietra miliare

Google non sta diventando un’azienda di intelligenza artificiale. Gli esperti dicono che lo è già.

Ma mentre cerca di superare OpenAI e Microsoft, ha investito tutta la sua esistenza in un’unica idea: Il futuro non è un prodotto, è una relazione. Con un modello. Con un agente.

Quello che una volta era un dispositivo nelle tue mani, ora è un’intelligenza nella tua ombra. Ed è qui che entra in gioco la scommessa.

Perché, se Gemini è la nuova interfaccia — uno strato tra il modo in cui lavoriamo, cerchiamo, parliamo e persino pensiamo — allora questa non è solo una presentazione di prodotto.

È una nuova pietra miliare tecnologica.

Un cambiamento profondo quanto la nascita dello smartphone. Un cambiamento in cui le piattaforme si confondono e le interfacce si dissolvono.

“La mia conclusione è che l’intelligenza artificiale sta diventando il sistema operativo di tutto. E una volta iniziata questa transizione, non c’è ritorno,” conclude Riedel.