Tutti e sei i minatori intrappolati nella miniera di rame El Teniente in Cile sono stati dichiarati morti a seguito di un crollo parziale causato da un recente terremoto, ha dichiarato un funzionario.

“Oggi, alle 15:30, abbiamo finalmente trovato l'ultimo lavoratore disperso nella miniera di El Teniente,” ha affermato il procuratore Aquiles Cubillos, secondo quanto riportato domenica dal quotidiano cileno El Mercurio On-Line.

Questo significa che nessuno è sopravvissuto al crollo avvenuto giovedì nella più grande miniera di rame del mondo.

La Corporazione Nazionale del Rame del Cile (Codelco), che gestisce la miniera, ha espresso “sentite condoglianze” alle famiglie delle vittime.