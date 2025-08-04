MONDO
2 min di lettura
Tutti i minatori nella miniera di rame crollata in Cile dichiarati morti
L'incidente è avvenuto in un tunnel all'interno del progetto Andesita dopo un evento sismico di magnitudo 4.2 causato dall'attività mineraria.
Chile has experienced significant mining disasters, including the 1945 El Teniente accident that killed 355 miners. / AP
4 agosto 2025

Tutti e sei i minatori intrappolati nella miniera di rame El Teniente in Cile sono stati dichiarati morti a seguito di un crollo parziale causato da un recente terremoto, ha dichiarato un funzionario.

“Oggi, alle 15:30, abbiamo finalmente trovato l'ultimo lavoratore disperso nella miniera di El Teniente,” ha affermato il procuratore Aquiles Cubillos, secondo quanto riportato domenica dal quotidiano cileno El Mercurio On-Line.

Questo significa che nessuno è sopravvissuto al crollo avvenuto giovedì nella più grande miniera di rame del mondo.

La Corporazione Nazionale del Rame del Cile (Codelco), che gestisce la miniera, ha espresso “sentite condoglianze” alle famiglie delle vittime.

L'incidente è avvenuto in un tunnel all'interno del progetto Andesita, a seguito di un evento sismico di magnitudo 4.2 causato dall'attività mineraria.

El Teniente, gestita dalla società mineraria statale cilena Codelco, vanta oltre 4.500 chilometri di tunnel ed è il più grande giacimento sotterraneo di rame al mondo.

Lo scorso anno, la miniera ha prodotto 356.000 tonnellate metriche di rame, pari a quasi il sette percento della produzione totale del Cile.

Il Cile ha vissuto significativi disastri minerari, tra cui l'incidente del 1945 a El Teniente, che causò la morte di 355 minatori, e il crollo della miniera di San José nel 2010, che intrappolò 33 lavoratori per 69 giorni.

