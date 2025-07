Più di 100 organizzazioni umanitarie hanno avvertito che una "fame di massa" si sta diffondendo a Gaza, assediata a causa del blocco imposto da Israele, in vista della visita del principale inviato statunitense in Europa per colloqui su un possibile cessate il fuoco e un corridoio umanitario.

In una dichiarazione firmata da 111 organizzazioni, tra cui Medici Senza Frontiere (MSF), Save the Children e Oxfam, è stato sottolineato mercoledì che "i nostri colleghi e coloro che serviamo stanno deperendo".

I gruppi hanno chiesto un immediato cessate il fuoco negoziato, l'apertura di tutti i valichi terrestri e il libero flusso di aiuti attraverso meccanismi guidati dalle Nazioni Unite.

Nella loro dichiarazione, le organizzazioni umanitarie hanno affermato che magazzini con tonnellate di forniture rimangono inutilizzati appena fuori dal territorio, e persino all'interno, poiché è impedito loro di accedere o consegnare i beni.

"I palestinesi sono intrappolati in un ciclo di speranza e delusione, in attesa di assistenza e cessate il fuoco, solo per risvegliarsi a condizioni sempre peggiori," hanno dichiarato i firmatari.

"Non si tratta solo di tormento fisico, ma anche psicologico. La sopravvivenza è offerta come un miraggio," hanno aggiunto.

"Il sistema umanitario non può funzionare su false promesse. Gli operatori umanitari non possono operare su tempistiche incerte o aspettare impegni politici che non garantiscono l'accesso."

Fame e genocidio

Il Ministero della Salute palestinese ha dichiarato martedì che almeno 15 palestinesi, tra cui quattro bambini, sono morti di fame a Gaza nelle ultime 24 ore.

Le ultime vittime portano il numero di decessi per malnutrizione a 101, di cui 80 bambini, dall'ottobre 2023.

Israele ha ucciso oltre 59.000 palestinesi, per lo più donne e bambini, durante il massacro nell'enclave assediata.

Secondo l'agenzia di stampa ufficiale palestinese WAFA, circa 11.000 palestinesi si teme siano sepolti sotto le macerie delle case distrutte.

Gli esperti, tuttavia, sostengono che il bilancio reale delle vittime superi di gran lunga quanto riportato dalle autorità di Gaza, stimando che potrebbe aggirarsi intorno ai 200.000.

Nel corso del genocidio, Israele ha ridotto la maggior parte dell'enclave assediata in macerie, spostando praticamente tutta la sua popolazione.

Ha inoltre bloccato l'ingresso di aiuti umanitari disperatamente necessari, consentendo solo a un controverso gruppo di aiuti sostenuto dagli Stati Uniti, istituito per bypassare il lavoro delle Nazioni Unite e condannato come una "trappola mortale."