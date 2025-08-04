POLITICA
Trump afferma che due sottomarini nucleari statunitensi sono arrivati "dove devono essere" dopo le dichiarazioni di Medvedev
Trump afferma che i sottomarini nucleari sono stati riposizionati e sono arrivati "dove devono essere" dopo uno scambio di accuse con l'ex presidente russo Medvedev, aggiungendo che ci saranno sanzioni se Mosca non porrà fine alla guerra in Ucraina.
4 agosto 2025

Due sottomarini nucleari statunitensi sono arrivati "dove devono essere", ha dichiarato il presidente Donald Trump, dopo aver ordinato il loro dispiegamento in seguito alle dichiarazioni dell'ex leader russo Dmitry Medvedev.

"Sono nella regione, sì, dove devono essere," ha detto Trump ai giornalisti domenica, prima di tornare dal suo resort di golf nel New Jersey, quando gli è stato chiesto della posizione dei sottomarini.

Trump ha dichiarato in precedenza di aver ordinato il dispiegamento di due sottomarini nucleari statunitensi nelle "regioni appropriate" in un momento di crescente tensione verbale con Medvedev.

Lunedì scorso, Medvedev ha attaccato Trump, avvertendo che l'aumento della pressione del presidente statunitense sul Cremlino riguardo alla guerra in Ucraina rischia di innescare un conflitto più ampio — non solo tra Russia e Ucraina, ma anche tra Russia e Stati Uniti.

Questo è avvenuto dopo che Trump ha minacciato la Russia con sanzioni e tariffe secondarie se non avesse posto fine alla guerra in Ucraina "in circa 10 o 12 giorni," molto prima della precedente scadenza di 50 giorni fissata a luglio.

Mosca 'brava a evitare le sanzioni'

Trump ha inoltre dichiarato ai giornalisti che la Russia potrebbe evitare le sanzioni se accettasse un "accordo in cui le persone smettano di essere uccise."

"Ci saranno sanzioni, ma sembrano essere piuttosto bravi a evitarle," ha detto Trump ai giornalisti.

"Un numero enorme di soldati russi viene ucciso e, allo stesso modo, anche in Ucraina — un numero inferiore, ma comunque migliaia e migliaia di persone... È un sacco di persone che muoiono in quella guerra ridicola," ha aggiunto.

Trump ha ribadito il suo desiderio di porre fine alla guerra in Ucraina.

"Abbiamo fermato molti paesi dal fare la guerra... fermeremo anche quella (Russia-Ucraina)," ha detto.

Trump ha inoltre annunciato che il suo inviato speciale Steve Witkoff visiterà la Russia la prossima settimana, prima della scadenza delle sanzioni statunitensi.

Witkoff visiterà, "penso la prossima settimana, mercoledì o giovedì," ha detto Trump.

