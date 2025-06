Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato un importante traguardo nell'industria della difesa della Türkiye, rivelando che 48 caccia KAAN, prodotti interamente nel Paese, saranno esportati in Indonesia.

In una dichiarazione condivisa su X mercoledì, Erdogan ha descritto questo sviluppo come un "avanzamento molto importante e ben accolto" e ha spiegato che gli aerei saranno prodotti in Türkiye nell'ambito di un accordo firmato con l'Indonesia.

L'accordo prevede anche disposizioni per integrare le capacità locali dell'Indonesia nel processo di produzione.

“Spero che questo accordo, che sottolinea i progressi e le attuali capacità della nostra industria nazionale della difesa, sia vantaggioso sia per la Türkiye che per l'Indonesia,” ha dichiarato Erdogan.

“Un accordo di esportazione da record”

Erdogan ha inoltre espresso gratitudine al suo omologo indonesiano, il presidente Prabowo Subianto, riconoscendo il suo ruolo significativo nella realizzazione dell'accordo.

Il presidente turco ha poi congratulato l'Agenzia dell'Industria della Difesa Turca e la Turkish Aerospace Industries (TAI), oltre a tutte le istituzioni coinvolte nella conclusione di quello che ha definito il “più grande accordo di esportazione nella storia della Türkiye.”

Ribadendo l'impegno del suo governo a sostenere il settore, Erdogan ha affermato: “Continueremo a fornire un supporto incrollabile a tutte le nostre aziende della difesa per garantire un ulteriore rafforzamento della nostra industria della difesa. Esprimo i miei più sentiti ringraziamenti a tutti i nostri fratelli e sorelle che lavorano in questo campo.”

Il caccia KAAN, classificato come aereo di quinta generazione con avanzate caratteristiche stealth, è alimentato da due motori, ognuno dei quali fornisce una spinta di 13.000 chilogrammi, permettendogli di raggiungere velocità fino a Mach 1.8.

La TAI guarda anche al futuro, con piani in corso per un modello di sesta generazione che integrerà intelligenza artificiale, sistemi avanzati di sensori e la capacità di operare insieme a veicoli aerei senza pilota.