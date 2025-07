Il Primo Ministro canadese Mark Carney ha dichiarato che i colloqui commerciali con gli Stati Uniti sono ripresi dopo che il Canada ha ritirato il suo piano di tassare le aziende tecnologiche statunitensi.

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato venerdì scorso di aver sospeso i negoziati commerciali con il Canada a causa dell'intenzione del paese di proseguire con la tassa sulle aziende tecnologiche, definendola “un attacco diretto e palese contro il nostro paese”.

Il governo canadese ha dichiarato che “in previsione” di un accordo commerciale “il Canada ritirerà” la Digital Services Tax.

L'ufficio di Carney ha confermato che il Primo Ministro canadese e Trump hanno concordato di riprendere le negoziazioni.

Trump, in un post sul suo social network venerdì scorso, ha dichiarato che il Canada aveva appena informato gli Stati Uniti della sua intenzione di mantenere il piano per imporre la tassa sui servizi digitali, che si applica alle aziende canadesi e straniere che interagiscono con utenti online in Canada.

La tassa sarebbe dovuta entrare in vigore lunedì.