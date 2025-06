Il Regno Unito ha nominato la prima donna a capo del Secret Intelligence Service (MI6). Lo ha annunciato l'ufficio del Primo Ministro.

Blaise Metreweli diventerà il 18° capo dell'MI6, succedendo a Sir Richard Moore, che lascerà il servizio in autunno.

Il Primo Ministro Keir Starmer ha definito la nomina "storica", sottolineando il ruolo cruciale dei servizi di intelligence di fronte alle attuali sfide alla sicurezza.

"Il Regno Unito sta affrontando minacce di portata senza precedenti," ha dichiarato Starmer, ringraziando Moore per il suo "servizio dedicato."

Il Ministro degli Esteri David Lammy ha elogiato l'ampia esperienza di Metreweli nel campo della sicurezza nazionale, definendola la "candidata ideale per guidare l'MI6 verso il futuro."

Metreweli è attualmente direttrice generale della sezione Q dell'MI6, responsabile di tecnologia e innovazione, ed è entrata nel servizio come ufficiale operativo nel 1999.

In precedenza, ha ricoperto ruoli dirigenziali nell'agenzia di intelligence interna MI5 e ha trascorso gran parte della sua carriera in ruoli operativi in Medio Oriente e in Europa.

L'antropologa, laureata a Cambridge, ha espresso orgoglio per la guida del servizio, "garantendo la sicurezza del popolo britannico e promuovendo gli interessi del Regno Unito all'estero."

"Non vedo l'ora di continuare questo lavoro insieme ai coraggiosi ufficiali e agenti dell'MI6 e ai nostri numerosi partner internazionali," ha dichiarato Metreweli.